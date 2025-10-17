本日の【上場来高値更新】 ツガミ、ＳＫジャパンなど14銘柄 本日の【上場来高値更新】 ツガミ、ＳＫジャパンなど14銘柄



本日の日経平均株価は、米株安や円高でリスク回避の売りが優勢となり、前日比695円安の4万7582円と3日ぶりに大幅反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は14社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、上期業績は計画上振れで着地し中間配当も増額したツガミ <6101> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3648> ＡＧＳ 東Ｓ 情報・通信業

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品



<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器

<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業



<7711> 助川電気 東Ｓ 精密機器

<8267> イオン 東Ｐ 小売業

<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業





株探ニュース

