　本日の日経平均株価は、米株安や円高でリスク回避の売りが優勢となり、前日比695円安の4万7582円と3日ぶりに大幅反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は14社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、上期業績は計画上振れで着地し中間配当も増額したツガミ <6101> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]の2社は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産業
<3355> クリヤマＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3648> ＡＧＳ　　　　東Ｓ　情報・通信業
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品

<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業

<7711> 助川電気　　　東Ｓ　精密機器
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業


株探ニュース