シユイ、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』EDテーマ「インフェリア」リリース決定
シユイが、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ「インフェリア」のCDシングルをリリースすることを発表した。
本アニメは、鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』を原作として、ほおのきソラによりコミカライズ化もされており、シリーズ累計発行部数187万部突破の人気作がアニメ化となる。
楽曲「インフェリア」は、今作は「アイロニ」「指切り」「クライヤ」といった代表曲を持つボカロP・すこっぷによる書き下ろし。アニメの主人公スカーレットの宿敵、テレネッツァをモチーフに、張り詰めたプライドや嫉妬をキャッチーなサウンドで表現しているとのことだ。
CDカップリングには、ボカコレ2024冬TOP100ランキングで優勝し、「世界を変える30歳未満」を30人選出する『Forbues JAPAN 30 UNDER30』を受賞するなど、ボカロPの枠を越え注目を集めるアーティスト・原口沙輔がRemixした「ハピネスオブザデッド」を収録。斬新なサウンドテクスチャーで再解釈された「ハピネスオブザデッド」を是非聴いてみて欲しい。
◾️配信「インフェリア」
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ
作詞・作曲・編曲:すこっぷ
Sony Music Labels Inc.
サブスク配信中：https://smar.lnk.to/sm41Vp
◾️CDシングル「インフェリア」
2025年11月19日（水）リリース
予約：https://smar.lnk.to/PZogxY
初仕様付期間生産限定盤 1形態のみ
価格：3,000円（税込）
CD品番：AICL-4816~4817
仕様：CD＋Blu-ray、EPサイズデジパック仕様
初回仕様：アニメ絵柄ステッカー5cmステッカー封入
アニメノンクレジットED映像収録
◆CD収録内容
M1.インフェリア
M2.ハピネス オブ ザ デッド (原口沙輔 Remix)
M3.インフェリア (Instrumental)
M4.インフェリア (TV Size)
◆BD収録内容
アニメノンクレジットED映像
◆特典内容
Amazon：メガジャケ
楽天：缶バッジ
セブンネット：アクリルバッジ
アニメイト：ましかくブロマイド
ゲーマーズ：L版ブロマイド
応援店：ポストカード
※応援店リスト
https://www.shiyui.jp/shoplist/251119/
◾️＜CrossSing -棗いつき × シユイ-＞
Guest：三月のパンタシア
2025年12月21日（日）
昼公演：OPEN 14:00 / START 14:30
夜公演：OPEN 18:00 / START 18:30 ※夜公演にのみゲスト出演がございます。
会場：横浜ベイホール（https://bayhall.jp/）
チケット一般発売中：https://eplus.jp/itsukinatsume-shiyui/
◾️TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
2025年10月3日（金）24:00より、TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ・MBS・CTV・AT-Xほかにて順次放送
▼STAFF
原作：鳳ナナ（アルファポリス刊）
原作イラスト：沙月
漫画：ほおのきソラ
監督：坂本一也
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：芳我恵理子
プロップデザイン：荒木一成
モンスターデザイン：反田誠二・寺尾憲治・弘瀬智人
美術設定：大原盛仁・ツブキ ケン
色彩設計：野地弘納
撮影監督：川田哲矢
編集：山田聖実
音楽：椿山日南子
音響監督：本山 哲
アニメーション制作：ライデンフィルム
メインプロダクション：ライデンフィルム京都スタジオ
© 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会
▼CAST
スカーレット・エル・ヴァンディミオン：瀬戸麻沙美
ジュリアス・フォン・パリスタン：加藤 渉
レオナルド・エル・ヴァンディミオン：石毛翔弥
ナナカ：富田美憂
シグルド・フォーグレイブ：浦 和希
カイル・フォン・パリスタン：坂 泰斗
テレネッツァ・ホプキンス：加隈亜衣
▼公式サイト&X
公式サイト：https://saihito-anime.com/
公式X（旧Twitter）：@saihito_anime
▼MUSIC
オープニングテーマ：「戦場の華」CHiCO with HoneyWorks
エンディングテーマ：「インフェリア」シユイ
