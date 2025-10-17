シユイが、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ「インフェリア」のCDシングルをリリースすることを発表した。

本アニメは、鳳ナナによる小説『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』を原作として、ほおのきソラによりコミカライズ化もされており、シリーズ累計発行部数187万部突破の人気作がアニメ化となる。

楽曲「インフェリア」は、今作は「アイロニ」「指切り」「クライヤ」といった代表曲を持つボカロP・すこっぷによる書き下ろし。アニメの主人公スカーレットの宿敵、テレネッツァをモチーフに、張り詰めたプライドや嫉妬をキャッチーなサウンドで表現しているとのことだ。

▲配信ジャケット

▲CDジャケット

CDカップリングには、ボカコレ2024冬TOP100ランキングで優勝し、「世界を変える30歳未満」を30人選出する『Forbues JAPAN 30 UNDER30』を受賞するなど、ボカロPの枠を越え注目を集めるアーティスト・原口沙輔がRemixした「ハピネスオブザデッド」を収録。斬新なサウンドテクスチャーで再解釈された「ハピネスオブザデッド」を是非聴いてみて欲しい。

◾️配信「インフェリア」 TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』エンディングテーマ

作詞・作曲・編曲:すこっぷ

Sony Music Labels Inc.

サブスク配信中：https://smar.lnk.to/sm41Vp

◾️CDシングル「インフェリア」

2025年11月19日（水）リリース

予約：https://smar.lnk.to/PZogxY 初仕様付期間生産限定盤 1形態のみ

価格：3,000円（税込）

CD品番：AICL-4816~4817

仕様：CD＋Blu-ray、EPサイズデジパック仕様

初回仕様：アニメ絵柄ステッカー5cmステッカー封入

アニメノンクレジットED映像収録 ◆CD収録内容

M1.インフェリア

M2.ハピネス オブ ザ デッド (原口沙輔 Remix)

M3.インフェリア (Instrumental)

M4.インフェリア (TV Size) ◆BD収録内容

アニメノンクレジットED映像 ◆特典内容

Amazon：メガジャケ

楽天：缶バッジ

セブンネット：アクリルバッジ

アニメイト：ましかくブロマイド

ゲーマーズ：L版ブロマイド

応援店：ポストカード

※応援店リスト

https://www.shiyui.jp/shoplist/251119/

◾️＜CrossSing -棗いつき × シユイ-＞ Guest：三月のパンタシア

2025年12月21日（日）

昼公演：OPEN 14:00 / START 14:30

夜公演：OPEN 18:00 / START 18:30 ※夜公演にのみゲスト出演がございます。

会場：横浜ベイホール（https://bayhall.jp/）

チケット一般発売中：https://eplus.jp/itsukinatsume-shiyui/

◾️TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』

2025年10月3日（金）24:00より、TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ・MBS・CTV・AT-Xほかにて順次放送 © 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会 ▼STAFF

原作：鳳ナナ（アルファポリス刊）

原作イラスト：沙月

漫画：ほおのきソラ

監督：坂本一也

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：芳我恵理子

プロップデザイン：荒木一成

モンスターデザイン：反田誠二・寺尾憲治・弘瀬智人

美術設定：大原盛仁・ツブキ ケン

色彩設計：野地弘納

撮影監督：川田哲矢

編集：山田聖実

音楽：椿山日南子

音響監督：本山 哲

アニメーション制作：ライデンフィルム

メインプロダクション：ライデンフィルム京都スタジオ

© 鳳ナナ・アルファポリス／最ひと製作委員会 ▼CAST

スカーレット・エル・ヴァンディミオン：瀬戸麻沙美

ジュリアス・フォン・パリスタン：加藤 渉

レオナルド・エル・ヴァンディミオン：石毛翔弥

ナナカ：富田美憂

シグルド・フォーグレイブ：浦 和希

カイル・フォン・パリスタン：坂 泰斗

テレネッツァ・ホプキンス：加隈亜衣 ▼公式サイト&X

公式サイト：https://saihito-anime.com/

公式X（旧Twitter）：@saihito_anime ▼MUSIC

オープニングテーマ：「戦場の華」CHiCO with HoneyWorks

エンディングテーマ：「インフェリア」シユイ