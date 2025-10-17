いわゆる「自社さ」連立政権を組み、「村山談話」を発表した元内閣総理大臣の村山富市氏。17日、老衰のため亡くなりました。101歳でした。

去年2月、100歳を迎える少し前、カメラの前で笑顔を見せていました。

かつて総理大臣を務めた村山富市さん。17日午前、大分市内の病院で老衰のため亡くなりました。101歳でした。

■村山さんのこれまでの経歴

1924年に生まれた村山さん。1972年に衆議院議員に初当選。その後、社会党の委員長などを務めました。

1994年には、第81代内閣総理大臣に。

村山富市元総理（当時70歳）

「村山富市でございます。こういう場所で初めてごあいさつするものですから、心臓のときめきを感じますけども」

日本の政治では、今まさに“連立”が取り沙汰されていますが…

村山さんが委員長を務めた「社会党」は当時、野党だった「自民党」と「新党さきがけ」と手を組み、いわゆる「自社さ」連立政権を結成。

大分県出身者として初めての総理誕生となりました。

■在任中には「阪神・淡路大震災」「地下鉄サリン事件」も

在任中は歴史に残る様々な出来事が起こります。

1995年1月には阪神・淡路大震災が発生。当時、政府の初動対応の遅さに対する批判を受けました。

村山元総理（1995年1月）

「なにぶん初めての経験でございますし…」

2か月後には、オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きました。この年は戦後50年の節目の年で、8月に発表したのがいわゆる「村山談話」です。

村山元総理（1995年8月15日）

「植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。痛切な反省の意を表し、心からのおわびの気持ちを表明いたします」

時の総理として、初めて過去の植民地支配や侵略について、反省とおわびを表明しました。

■トレードマークは“長い眉毛”

村山さんといえば…愛称は「トンちゃん」。そして なんと言っても“ながーい眉毛”がトレードマークです。

1996年、総理辞任を表明した村山さん。

在任期間は561日。2000年に政界を引退しました。

村山富市さん（2011年、当時86歳）

「まさか総理になるなんて思ったことはない。僕の人生を振り返ってみたら、まさに巡り合わせの人生だなと」

■石破首相や高市総裁が追悼

17日午後5時ごろ…

石破首相

「オウム真理教事件あり、阪神・淡路大震災あり、その解決に本当に懸命に取り組まれて」「実直で誠実な方だと実感いたしました。人間的に本当に素晴らしい方だったと思っております」

高市総裁

「お優しい方で、私のような新人議員にも声をかけてくださる、そういう方でした」「党内を説得しながらとても責任を持って国を率いてこられた方だと思っております。強さと優しさ、そういったことに思いをいたしながら、心から哀悼の誠をささげます」

村山富市さん（100歳の時のコメント）

「日本がどこまでも平和な国であり続けることを願っています」

激動の時代に総理大臣を務めた村山さん。101歳でこの世を去りました。