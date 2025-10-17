セカンドバッカー、ドラマ『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』主題歌「嵐の夜に」リリックビデオ公開
セカンドバッカーが、MBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』主題歌である「嵐の夜に」のリリックビデオを公開した。
窓に滴る雨の中、薄暗い部屋で2人の物語が展開されているかのような世界観で構成されており、『これからもずっと貴方の そばにいさせて』と歌う歌詞が染み渡る映像に仕上がっているとのこと。
セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる東京・恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。なお、チケットは一般発売中だ。
◾️「嵐の夜に」
※MBSドラマフィル「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」主題歌
配信：https://secondbacker.lnk.to/arashi_no_yoruni
◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞
2025年10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（SOLD OUT）
w/アンと私
2025年10月18日（土）札幌Bessie Hall（SOLD OUT）
w/KOHAKU
2025年10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM
ワンマン
一般発売中：https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/
◾️ライブ情報
▼2025年10月26日（日）桜美林大学町田キャンパス けやき野外ステージ
＜桜美林大学・桜李祭 『TRICK OR TUNE』＞
入場観覧無料
https://obirinfestival.com/2025top
▼2025年11月1日（土）名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校
＜NSM学園祭2025＞
入場無料
https://www.nsm.ac.jp/open-campus/44835/
▼2025年11月3日（月・祝）成城大学 中庭メインステージ
＜成城大学・柳祭『成城大学後夜祭Special LIVE』＞
https://www.seijofestival.com
▼2025年11月12日（水）OSAKA MUSE
＜YUMEBANCHI×OSAKA MUSE pre. 「マッチング!!」 -MINAMI WHEEL EDITION-＞
チケット：https://w.pia.jp/t/matching/
▼2025年11月14日（金）小倉FUSE （SOLD OUT）
＜Kaikyo Fest.2025 -Live House Edition-＞
▼2025年11月16日（日）金沢vanvanV4
＜猫背のネイビーセゾン『GLEMLiNS TOUR』＆ザ・シスターズハイ『君の嫌いに、嫌われたいtour2025』＞
チケット：https://eplus.jp/nekosezo/
▼2025年11月24日（月・祝）新宿周辺ライブハウス
＜歌舞伎町MUSIC CHRONICLE 2025＞
チケット：https://eplus.jp/kabuki-mc25/
▼2026年1月4日（日）名古屋・新栄エリア5会場
＜TRUST RECORDS presents.『ROCK IN WINTER 2026』＞
チケット：https://w.pia.jp/t/rock-in-winter26/
▼2026年1月17日（土）・18日（日）山口県 海峡メッセ下関 展示見本市会場
＜Kaikyo Fest.2026＞
イベントHP：https://kaikyofest.com
