セカンドバッカーが、MBSドラマフィル『恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜』主題歌である「嵐の夜に」のリリックビデオを公開した。

◆セカンドバッカー 動画

窓に滴る雨の中、薄暗い部屋で2人の物語が展開されているかのような世界観で構成されており、『これからもずっと貴方の そばにいさせて』と歌う歌詞が染み渡る映像に仕上がっているとのこと。

セカンドバッカーは現在、バンド史上初の全国ツアー＜言えなかったことばっかりだった。＞を開催中。ツアーファイナルは、10月21日に過去最大規模となる東京・恵比寿リキッドルームでのワンマンライブとなる。なお、チケットは一般発売中だ。

◾️「嵐の夜に」 ※MBSドラマフィル「恋フレ 〜恋人未満がちょうどいい〜」主題歌

配信：https://secondbacker.lnk.to/arashi_no_yoruni

◾️＜EPリリースツアー「言えなかったことばっかりだった。」＞ 2025年10月05日（日）新潟CLUB RIVERST（SOLD OUT）

w/アンと私

2025年10月18日（土）札幌Bessie Hall（SOLD OUT）

w/KOHAKU

2025年10月21日（火）恵比寿LIQUIDROOM

ワンマン 一般発売中：https://w.pia.jp/t/secondbacker-tour/

◾️ライブ情報 ▼2025年10月26日（日）桜美林大学町田キャンパス けやき野外ステージ

＜桜美林大学・桜李祭 『TRICK OR TUNE』＞

入場観覧無料

https://obirinfestival.com/2025top ▼2025年11月1日（土）名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

＜NSM学園祭2025＞

入場無料

https://www.nsm.ac.jp/open-campus/44835/ ▼2025年11月3日（月・祝）成城大学 中庭メインステージ

＜成城大学・柳祭『成城大学後夜祭Special LIVE』＞

https://www.seijofestival.com ▼2025年11月12日（水）OSAKA MUSE

＜YUMEBANCHI×OSAKA MUSE pre. 「マッチング!!」 -MINAMI WHEEL EDITION-＞

チケット：https://w.pia.jp/t/matching/ ▼2025年11月14日（金）小倉FUSE （SOLD OUT）

＜Kaikyo Fest.2025 -Live House Edition-＞ ▼2025年11月16日（日）金沢vanvanV4

＜猫背のネイビーセゾン『GLEMLiNS TOUR』＆ザ・シスターズハイ『君の嫌いに、嫌われたいtour2025』＞

チケット：https://eplus.jp/nekosezo/ ▼2025年11月24日（月・祝）新宿周辺ライブハウス

＜歌舞伎町MUSIC CHRONICLE 2025＞

チケット：https://eplus.jp/kabuki-mc25/ ▼2026年1月4日（日）名古屋・新栄エリア5会場

＜TRUST RECORDS presents.『ROCK IN WINTER 2026』＞

チケット：https://w.pia.jp/t/rock-in-winter26/ ▼2026年1月17日（土）・18日（日）山口県 海峡メッセ下関 展示見本市会場

＜Kaikyo Fest.2026＞

イベントHP：https://kaikyofest.com