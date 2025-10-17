水平線が、10月8日にリリースした新曲「エンドレスサマー」のMVを公開した。

◆水平線 動画

今回は静岡県の三島にて、早朝から夜までの1日をかけて撮影が行われた。草原、スーパーマーケット、中華料理屋、川、楽器屋とシーンを変えながら、夏の記憶をギュッと凝縮した映像になっているという。

◆ ◆ ◆

◾️監督・熊谷涼花 コメント

日々も、空も、緑も、音楽も、どんなものも続いていく感覚を描きたいなと思い、皆で作ったMVです。撮影日は雨予報でしたが、奇跡的に晴れて色んなものが4人の届けたい思いを見守ってくれてるんだろうなぁと撮影しながら感じました。風にのって、たくさんの人の心に４人の演奏が届きますように。

◆ ◆ ◆

なお、11月9日には7回目となる自主企画＜潮の目＞を大阪・梅田Shangri-Laで開催する。今回はバンドとして過去最大規模で行われ、共演に同じく関西を拠点に活動し勢いを増している171と、東京・恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブを成功させたSundae May Clubを迎える。チケットは現在発売中だ。

◾️デジタルシングル「エンドレスサマー」 配信中

https://suiheisen.lnk.to/endlesssummer

◾️＜水平線企画「潮の目 -なな-」＞ 2025年11月9日（日） 大阪・梅田Shangri-La

OPEN 16:30 / START 17:00

共演：171、Sundae May Club ▼チケット情報

一般 \3,500（税込）／ 学割 \2,500（税込）

※ご入場時ドリンク代別途要

※学割は入場時に学生証の提示が必要となります。

※電子チケットのみ取り扱いになります。

一般発売中：https://eplus.jp/suiheisen/