元ν[NEU]のヒィロ、“100歳までライブに行くための超美容セミナー”を東阪開催
元ν[NEU]のヒィロが現在、セカンドキャリアとしてエステサロンを運営している。『DearLily』開業から10年という節目を迎えた2025年、“100歳までライブに行く＝生涯現役”をスローガンとした美容を提供していることは、先ごろ公開したDAISHI(Psycho le Cému) × SATOち(元MUCC) × ヒィロ(元ν[NEU])鼎談で語られたとおりだ。
ヒィロが新たに企画した『100歳までライブに行くための超美容セミナー』が、11月2日に大阪・グレースバリなんば道頓堀店、12月7日に東京・東京カルチャーカルチャーにて開催されることが発表となった。ヒィロにとって10年ぶりの美容セミナーは、誰にでも訪れる“加齢”という現実に向き合い、“じゃあ、どうすればいいの？”というリアルな悩みにヒィロなりの答えを伝授していくというものだ。
なお、『100歳までライブに行くための超美容セミナー』は、『DearLily』からの超お土産付き(化粧品)のドリンク代込み500円。チケット一般発売はTiGETにて10月18日20時から。
■『100歳までライブに行くための超美容セミナー』
▼大阪会場
11月2日(日) グレースバリなんば道頓堀店
※道頓堀のグリコから徒歩3分
open12:30 / start13:00 ※14:00セミナー終了予定
超お土産付き(化粧品)のドリンク代込み500円
https://tiget.net/events/430555
▼東京会場
12月7日(日) 東京カルチャーカルチャー
※渋谷駅徒歩6分
open12:00 / start12:30 ※13:30セミナー終了予定
超お土産付き(化粧品)のドリンク代込み500円
https://tiget.net/events/433176
