ÆÁÅç»Ô¤Þ¤ë¤´¤È¤¬¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ËÀ÷¤Þ¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.29¡×¤¬2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÑÍ÷·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüÉÕ¡¦¾ì½êÊÌ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29
https://www.machiasobi.com/
°Ê²¼¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷¡£½ªÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏºÇ²¼Éô¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íõ¾ìÉÍ¿·Ä®¶¶Åì¸ø±àÎ¾¹ñ¶¶À¾¸ø±à Ufotable CINEMA¤½¤ÎÂ¾¥·¥¢¥¿¡¼1¥·¥¢¥¿¡¼2¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹10:00³«²ñ¼°BURNS SKOOL
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡¥¤¥È¡ªin¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó10¡§00¥Á¥ç¥í¤¤¤¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª ÂçÅç¤Ï¤ë¤Ê&°¦Ì¤è½³ð Ä«³è¡ù¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
(¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê)10:3010¡§3011:00¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸(¡Á11:45)TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¡ª£²¡×À©ºî·èÄê¡ª½Ð±éÀ¼Í¥¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯11¡§0011:3011¡§30feel.×TV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥ÕSP¥È¡¼¥¯·à¾ì¿ä¤·Æþ¤ê¡ª¸Ä¿ÍVTuber¥·¥Í¥¢¥Éº×¤ê12:00¡ÖGATE SEASON2 ¼«±ÒÂâ Èà¤Î³¤¤Ë¤Æ¡¢»Û¤¯Àï¤¨¤ê¡×¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¾å¿ù¿¿±û¥é¥¤¥Ö¡õÆ»°æÍª¡¦¤³¤¦¤Î¤æ¤¦¤«¡ØLilac¡Ù¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª12¡§00¥¢¥á¥ê¥«¥¶¥ê¥¬¥ËÊ¿°æ×CC2¾¾»³ÍÎ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ô¥³¥Ô¥³¥¯¥é¥Ö¡×¥µ¥¤¥Ð¡¼¡ªin¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó 12:3012¡§3013:00¡Ö±¿Ì¿¤Î´¬Ìá»Î¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâÅÔÀºÊ¼¤Î¥¹¥ì¥¤¥Ö¡×2´ü¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ý¤Ã¤«¤ëLiVE in ÆÁÅç¡Á¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡Á13¡§00¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë ¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼MF¥´¡¼¥¹¥È ÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥È¾å±Ç¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯ in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó 13:3013¡§30¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥µ¥¦¥Ê²ñ
(¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê)14:00TV¥¢¥Ë¥á¡ÖSummer Pockets¡×ÊüÁ÷½ªÎ»µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥ÈIN¥Þ¥Á¥¢¥½¥ÓTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëÊüÁ÷³«»ÏµÇ°¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¸¤ã¤±¤§¡ªKyoKa Live in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó14¡§00¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÀïÎ¬14:3014¡§30¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¥¯¥é¥æ¥«¥Ð¾å±Ç+À©ºî¥³¥³¤À¤±Î¢ÏÃ 15:00ÀÄÌÚÍÛºÚ SPECIAL LIVE¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö°©À¥¥¢¥¥é ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓSPECIAL LIVE!!!15¡§00¼Â¼ÌÈÇ¸ø³«µÇ°
¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¤ÎÏÃ¡£
¥¢¥Ë¥á¤«¤é¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î18Ç¯¡£15:3015¡§3016:00¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥ê¡¼¥à - ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE¾±»Ê¡õµÜºê¤Î¥é¥Î¥ÙÊÔ½¸¼Ô¡¦¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ NIGHT¡ª in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤¿¤ß¡¼×Ì±°Â¤È¤â¤¨¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ëW¥é¥¤¥Ö!!in¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó202516¡§00¡Ö¤â¤ê¤ß¤ÁÉÂ±¡¡×16:3016¡§30TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù15ÏÃÆüËÜºÇÂ®¾å±Ç¡ªÂè2¥¯¡¼¥ëÆÍÆþ¡ª14ÏÃ15ÏÃ“¥¬¥Á”¾å±Ç²ñTROYCA¥¢¥Ë¥á»£±ÆºÂÃÌ²ñ17:00¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE - °¡ºé²Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥³¥Í¥¯¥È¥Ä¡¼¾¾»³ÍÎ×¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼úËÀ¥°ì¼ù×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Ê¥¤¥ó¾®ÎÓÂöËá¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦3¿Í»¿¼¡Ú¾¯½÷¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë ÅìÊýProject²»³ÚLive!!¡Û17¡§00¥¢¥Ë¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤È»×¹Í¤È¤ÏÊª»ö¤Ï³Ý¤±»»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª¤Ò¤è¤Ã¤³¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ÇÆé¥È¡¼¥¯
(¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê)“Production I.G × £Â£ÓÆü¥Æ¥ì”¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¡×
(ÆÁÅç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶ 1F ¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë)17:3017¡§30 18:00¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE - ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¤¢¤ë¤¢¤ëCity¤¬¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤ËYATTEKURU¡ÚÍ©ÊÄ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È ÅìÊýProject²»³ÚLive!!¡Û18¡§00¡ØBLOOD+¡Ù20th Anniversary ¾å±Ç¡õ¥È¡¼¥¯¥¢¥Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¢¥ï¡¼¥É2025 ¼õ¾Þ±ÇÁüºîÉÊ¡Ê¤Û¤Ü¡Ë°ìµó¾å±Ç²ñÊÔ½¸¼Ô¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¹Í¤¨¤ëà¹µÁ¤ÎÉ´¹çáºîÉÊ´ë²è²ñµÄ 18:3018¡§3019:00 ¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¼¿ÍA¡×¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤æ¤æ¡ÁµÜºé¤¢¤«¤êÍÍ¤´ÍèÅ¹¡Á19¡§00 19:3019¡§30¶È³¦´Ø·¸¼Ô½÷»Ò²ñ vol.1620:00 20¡§002025Ç¯¿·ºî¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ë¥á±Ç²èàÂçá¹çÆ±¾å±Ç²ñ¡õ¥È¡¼20:3020¡§30¶È³¦´Ø·¸¼Ô¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
(½ÕÆü²ñ´Û¡¢¡Á22»þ)21:0021¡§00
¢¡2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
Íõ¾ìÉÍ¿·Ä®¶¶Åì¸ø±àÎ¾¹ñ¶¶À¾¸ø±à Ufotable CINEMA¤½¤ÎÂ¾¥·¥¢¥¿¡¼1¥·¥¢¥¿¡¼2¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹10:00¥á¥¿¥¹¥È¤é¤¤¤Ö in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓVol.29¡ÖÝ¯ºä46×¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡Ö¤Ä¤ë¤®Ä®RPG ¥Ä¥ë¥®¥¹¥¿ µð¼ù¤È»þ¤Ä¤à¤®¤Î¥½¥é¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó10¡§00·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¾å±Ç²ñ¡Ü¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¿¿¡¦»øÅÁYAIBA¡×¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼&µµÅÄ¾ÍÎÑ×Á°ÊÂÉð»Ö¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼ÂÐÃÌ 10:30Lantis JOINT LIVE in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29 by MindaRyn & SZNO³§Ã«¾°Èþ ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö ¡Á±ó¤¤¤³¤Î³¹¤Ç¡Á10¡§30¼Ù¿À¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¦¥Ê²ñ
(¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê) 11:00¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯ KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë³«È¯ÈëÏÃÃÎÂ¿Ì¼¡£LIVE11¡§00 ³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à ½ÐÈÇ¡¦±ÇÁü»ö¶ÈËÜÉô ËÜÉôÀâÌÀ²ñin¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÂç´îÍøÂÐ·è¥È¥¥¥Ê¥¤¥È ¡Á¿ÀÉ÷Æ°²è VS CC2¡Á
(¤¢¤ï¤®¤ó¥Û¡¼¥ë)11:30¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE – nonoc11¡§30TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡Ù¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓÆÃÁª¾å±Ç²ñ12:00TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓSP¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉEmpress¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö/¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉFullMooN¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö12¡§00 ¥¢¥Ë¥á¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î»ÍÊý»³ÏÃ 12:30¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·½ÐÄ¥ÈÇ in ÆÁÅç12¡§30TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥°¥Î¡¼¥·¥¢¡ÙÄ¹Ã«Àî°éÈþ¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥°¥Î¡ú¥¢¥½¥Ó 13:00¡ÖDUSK INDEX: GION¡×¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Óvol.29 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÂçÅç¤Ï¤ë¤Ê¥é¥¤¥Ö⭐️︎ SP¥²¥¹¥È¡Ö°½Ìî¤Þ¤·¤í¡×13¡§00ÍÙ¤ë!¥¢¥º¸æÅÂ!!in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó½ã¿èÀ¸ÃÌ¾Ð ¥¢¥Ë¥á¤«¤¿¤ê¤ Î¦ÇÕÌÜ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤½¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼Ì¤ÍèÀïÎ¬¡Á¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÀïÎ¬¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¡Á
(¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê)13:30TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY×FAMILY¡Ù¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸13¡§30 14:00¥¢¥Ë¥á¡Ö°ÛÀ¤³¦¤«¤ë¤Æ¤Ã¤È£³¡×¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸²ÖÌí -¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE-14¡§00 ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ª¡©¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª14:30¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥ÓPLUS ULTRA¥¹¥Æ¡¼¥¸14¡§3025¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡ØBLOOD THE LAST VAMPIRE¡Ù¾å±Ç¡õ¥È¡¼¥¯¥¯¥é¥á¥ë¥«¥¬¥ê¾å±Ç+À©ºî¥³¥³¤À¤±Î¢ÏÃ15:00²Æì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£¶³«ºÅµÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖÁÒÃÎÎèË±¤È¡¢¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªvol.215¡§00 15:30¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó×¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥× ¥Ë¥å¡¼¥¿¥¤¥×¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥ÉÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È Moving Pictures Festival vol.15¡ÖÀ¾ÈøÍ¼¹á¤È¡¢¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¤Ç¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª¡×15¡§3016:00TV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¥Þ¥Á¥¢¥½¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ú²Ú±Ò»ÎF8ABA6¥¸¥µ¥ê¥¹SpecialLive¡ªby Í©ÊÄ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡õ¾¯½÷¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¡Û16¡§00 ¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¡ª¼Ù¿À¤Á¤ã¤óÂÐ¤º¤ó¤À¤â¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë16:3016¡§30¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤“¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ”¤ÎÀ¤³¦17:00¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE – fhána¡ØÀéºÐ¤¯¤ó¤Ï¥é¥à¥ÍÉÓ¤Î¤Ê¤«¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸ in¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö±§Ãè¾¯½÷ÉºÎ®µ¡×½ÅÂçÈ¯É½¡õ¥é¥¤¥Ö¡ª17¡§00¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°VTuber»öÌ³½ê¥Ï¥³¥Í¥¯¥È¤Î¸ø¼°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öcode:wltora¡×¤«¤éÈþ¾¯½÷¥ª¥ª¥«¥ßVTuber¥ß¥é¡¦¥ë¥×¥¹¤¬¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª17:3017¡§3018:00¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó SPECIAL LIVE – ClariS 18¡§00 18:3018¡§3019:00ÊÄ²ñ¼°19¡§0019:3019¡§3020:00 20¡§00¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¸åÌëº×vol.720:3020¡§3021:0021¡§00
ufotable CINEMA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»öÁ°¤ËÆþ¾ì·ô¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ufotable CINEMA¤Î¡Ö»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡×¤È¤·¤Æ500±ß¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾¡¦½ªÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
¡¦¥Ý¥Ã¥Ý³¹¾¦Å¹³¹
¡Ø¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¡Ù/¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó ¤Ó¤½¤¯¤¼¤ó¤·¤ó¤Ã!¤Ë¤Ã!!¡ÙÆÃÊÌ¥Ö¡¼¥¹
¥Ö¥·¥í¡¼¥É PalVerse Å¸¼¨¡õ¿·ºî¥²¡¼¥à»îÍ·
¤æ¤º¥½¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥× ½ÐÄ¥½ê¡È²¼ÁÒ¥Ð¥¤¥ª¡É¥µ¥¤¥ó²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥³¥Í¥¯¥È¥Ä¡¼¡ßTriF¥¹¥¿¥¸¥ª¡ßSPIRAL STAIRS STUDIO¹çÆ±¥Ö¡¼¥¹
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡×»îÍ·&¡Ö¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡×ÂÎ¸³²ñ
¡Ø¡ÖÁªÂò»è¡×¤ÎÁªÂò»Ë ¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥²¡¼¥à¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡Ù¥µ¥¤¥óÆþ¤ê½ñÀÒÈÎÇä
ËÜ¾±ÍëÂÀÅ¸FGOÊÓ ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó½ÐÄ¥ÈÇ
feel.¥Ö¡¼¥¹¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØSummer Pockets¡Ù¡×in ¥Þ¥Á¡ù¥¢¥½¥Ó
LYCEE OVERTURE
¡ÖPIXEL DASH: Toast of Destiny¡×Àè¹Ô»îÍ·²ñ at ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Óvol.29
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê!¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿!?¡Ë¡Ù¸¶²èÅ¸¼¨&¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
VR¥²¡¼¥àÂÎ¸³
¡¦Íõ¾ìÉÍ¸ø±à
¥¢¥Ë¥á¡ÖMF¥´¡¼¥¹¥È¡×1´ü²»¶Á¼ýÏ¿¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ ¡ØTOYOTA 86¡ÙÆÃÊÌÅ¸¼¨
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥àÂÎ¸³²ñ ¡õ ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼»£±Æ²ñ
¡¦¥¢¥ß¥³
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Óvol.29 ufotable¥ß¥ËÅ¸¼¨¡Öufotable¤¬2025Ç¯¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤ÜÁ´¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡×
¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE Blu-ray¡õDVDÈ¯ÇäµÇ° ÊªÈÎ¥¹¥Ý¥Ã¥È
±Ç²è¡Ö¥¯¥é¥æ¥«¥Ð¡×¡Ö¥¯¥é¥á¥ë¥«¥¬¥ê¡×À©ºî»ñÎÁÅ¸¼¨
·à¾ì¿ä¤·Æþ¤ê¡ª¸Ä¿ÍVTuber¥·¥Í¥¢¥Éº×¤ê -¥¢¥ß¥³²ñ¾ì-
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ àÈãÝºÂºÆÍèPOP-UP STORE in ¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Óvol.29~·à¾ì¸ø³«¤«¤éufotable¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥Ã¥ºÂç½¸¹ç¡ª~
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ àÈãÝºÂºÆÍè¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óand¾å±ÇÃæ¥Ý¥¹¥È ¥¤¥é¥¹¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×
·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ àÈãÝºÂºÆÍè¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óand¾å±ÇÃæ¥Ý¥¹¥È ¥¤¥é¥¹¥È¡×¥ê¥¢¥ëWEBSHOP¤¯¤¸ÈÎÇä½ê
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¢¤ëËâ½÷¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç¡Ù ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî»ñÎÁÅ¸
WIT STUDIOÀ©ºî»ñÎÁÅ¸(¸¶²è/Áíºî²è´ÆÆÄ½¤Àµ/¥¥ã¥éÀßÄê/Èþ½ÑÀßÄê/¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄêÅù¡Ë
¡¦Åì¿·Ä®¾¦Å¹³¹
¥¢¥Ë¥á£ø¥²¡¼¥à ¥¸¥ã¥à MINI IN TOKUSHIMA
¡Ö¤«¤Ô¤Ð¤é¤¯¤¸ ¤·¤«¤Î¤³¤Î¤³¤Î¤³¤³¤·¤¿¤ó¤¿¤ó¡×ÈÎÇä
¥³¥¹¥Ñ
¥È¥¤¥×¥é¹çÆ±¥Ö¡¼¥¹
¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡ß¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä
¥ï¥³¥à¡¦ZOTAC¶¦Æ±¥Ö¡¼¥¹ ¥Ç¥¸¥¿¥ëºî²èÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿È¾Åç¤òPR¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÃÎÂ¿Ì¼¡£¡×
·î´©CGWORLD¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼Å¸¼¨&ÆÃÊÌ²Á³ÊÈÎÇä
¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡Ù¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSTAND ALONE COMPLEX¡Ù¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í season1¡ÙÂ¾ÈþÊöºîÈþ½ÑºîÉÊÅ¸¼¨
¿ä¤·³è¡¦¤Ì¤¤³è¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
ÆÁÅç¸©¶¦Æ±Êç¶â²ñ¡¡ÆÁÅç»Ô»ÙÉô
ÆÁÅç¸©½éÈÎÇä¤ÎÌ£¡ª¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡ª¥³¥é¥Ü¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä
¡ÖFate/EXTRA Record¡×¡¢¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¨¥¯¥·¥ê¥¢ ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¹çÆ±¥Ö¡¼¥¹
¡ØKADOKAWA GOODS SHOP¡Ù&¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à in ÆÁÅç¡Ù
¡¦ÆÁÅç¤³¤É¤â¸òÄÌ¸ø±à
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡¡ÄË¼Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê
¡¦ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á
ÆÁÅç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¶õ¹Á¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¥Ã¥¯
¡¦ÆÁÅç»Ô³¹ÃÏ¤Û¤«
¥°¥ë¥á¥Ï¥ó¥È
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Óvol.29 ¸¥·ì
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó ¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¥é¥ê¡¼
¡Á¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó»Ë¾å°ìÆñ¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Á·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡¡¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¡ª¡×Ìµ¸Â¾ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼
¡ØÅá·õÍðÉñONLINE¡ÙÀëÅÁÂâÄ¹¡Ö¤ª¤Ã¤¤¤ ¤³¤ó¤Î¤¹¤±¡×»£±Æ²ñ
¢¡³Æ²ñ¾ì¾ì½ê
¡ÖÍõ¾ìÉÍ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÏÍõ¾ìÉÍ¸ø±àÆâ¤Î¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡£ÆîÅì¸þ¤¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·Ä®¶¶ÄÌ¤ê¤ÎÊý¤«¤éÍè¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·Ä®¶¶Åì¸ø±à¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î¾ì½ê¤Ï¤³¤³¡£
¡ÖÎ¾¹ñ¶¶À¾¸ø±à¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¾ì½ê¤Ï¤³¤³¡£
¡Öufotable CINEMA¡×¤Ï¤³¤³¡£CINEMA¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤¬¡ÖÅì¿·Ä®¾¦Å¹³¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï¿·Ä®Àî¿åºÝ¸ø±à¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï¤³¤³¡£
°ìÉô¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¢¤ï¤®¤ó¥Û¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¡£
ÆÁÅç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¥×¥é¥¶¤Î¾ì½ê¤Ï¤³¤³¡£
¤¦¤Þ¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£