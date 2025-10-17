キンプリ・高橋海人の天然っぷりに爆笑の嵐！ 長澤まさみのツッコミ炸裂
映画『おーい、応為』の公開初日舞台あいさつが17日、都内にて開催。高橋海人（King ＆ Prince）の天然っぷりが炸裂する場面があった。
【写真】会見でかわいい天然っぷりを発揮した高橋海人
江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の弟子であり娘として、数十年を共にした葛飾応為を描く本作。高橋は、応為、北斎と同じ時代に生きた実在の美人画を得意とする絵師・渓斎英泉（けいさい・えいせん）＝善次郎（ぜんじろう）役を演じた。
最初に一言あいさつを求められると、なぜか1歩前に出て「皆さんこんにちは、高橋海人です！」と自己紹介した高橋。続けて「なんか勢いで1歩前に出ちゃった！」と言い、観客だけでなく一緒に登壇した長澤まさみ、永瀬正敏、大谷亮平、大森立嗣監督らも笑わせる。
撮影は2年前に行われており、「皆さんのもとに届くのがうれしい」とようやく公開になったことへの喜びを伝えたかと思えば、「7割ほど記憶がない（笑）」とすっかり記憶が薄れていることを告白。しかし、その後には「監督とお話したり、お2人（長澤＆永瀬）とお芝居させてもらったり、僕にとって忘れられない思い出が詰まっています」とも話し、長澤から「7割は覚えてないんだよね!?」とツッコミが入る場面が。
曖昧な記憶ながらも撮影を振り返ってもらい、「撮影を通して、応為（長澤）と北斎（永瀬）の関係性をどう見ていた？」と聞かれると、高橋は「血だなぁ、と。侍に対しての強気な態度や、絵を描く姿勢など、似ている2人が近くにいるからこその感情のグルグルは、血が繋がっているからなんだろうなと」と印象を。そこに「僕のお父さんとお姉ちゃんも、似ているところがあってよくケンカするんですよ！」といきなり自身の家族の話を挟み、会場の空気をほっこりさせていた。
本作に参加したことで受けた影響については、応為が街で見かけた金魚に心惹かれて描くシーンを挙げて「今はデジタルが発展していてすぐ情報を得ることができるけど、自分が見ていない景色や言葉に一喜一憂することがある。そのシーンを見た時に、自分が目で見たものが正義だよなと思いました。自分の目で見たものに感動していく感覚が大事」と意識が深まったことを明かす。
それに対して長澤から「7割ほど覚えていないと言っていたのに、よく覚えているね」と言われると、「それは記憶じゃなくて、映画の感想なんで！」と高橋らしいコメントで返していた。
※高橋海人の「高」は、「はしごだか」が正式表記
