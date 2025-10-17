“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ「早く伝えたかった」 うれしい“お知らせ”に反響
タレントの林ゆめが、17日にインスタグラムを更新し、「みんなに早く伝えたかった」といううれしいお知らせを発表し、ファンからお祝いされている。
【写真】林ゆめ、“神ボディ”公開
林は「林ゆめ 2nd写真集 宝島社から 2026年1月15日に発売することが決定しました！」「みんなに早く伝えたかった」と、念願の2nd写真集の発売を発表した。
そんな林は「20代最後の写真集を出したいという夢が叶いました」とし、「ロケ地や衣装も1着1着自分で拘って選んだり 何度も打ち合わせをして本当に想いのこもった一冊です」と、こだわり抜いた一冊であることを明かしている。
「発売は少し先だけどオフショットなどもあげていくのでお楽しみに」と呼びかけた林の投稿に、ファンからは「写真集発売おめでとうございます」「待ってましたー！！記念すべき写真集楽しみにしてます」といった祝福の声が殺到している。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」インスタグラム（@___yuume.18）
