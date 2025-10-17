#2i2（ニーニ）・十味が10月10日発売の「ヤングアニマル」に登場。アザーカット5枚が公開された。

十味は、長野県出身で、身長149センチと小柄ながら、アイドルユニット・#2i2（ニーニ）のメンバーとして全国ツアーや大型フェスへの出演など精力的に活動しながら、俳優業でも活躍中。現在開催中のラストツアー「Pages of You」も各地で大盛況となっている。

十味 コメント

◆ヤングアニマル表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

今回は奥ゆいが巻末に掲載されるということで、大好きなメンバーと久しぶりに同じ雑誌に載ることができて、とってもうれしいです！

◆今回はどのような撮影でしたか？

和風をテーマにした撮影でした！

当日は少し雨女パワーを発揮してしまったのか、生憎の大雨で外での撮影はあまりできなかったんです。

でも、和のテーマにしっとりとした雰囲気がマッチして、結果的に良い味が出たんじゃないかなと思います。

久しぶりの雑誌撮影で少し緊張もありましたが、「やっぱ十味かわいいな！」と思ってもらえるように頑張りました。ぜひ楽しんで見てもらえたらうれしいです！

◆LAST TOUR『Pages of You』を通して実感した“メンバーとの絆”や“応援してくださっている方々への想い”について教えてください。

ラストツアーも2公演が終わり、いよいよ解散まで2か月を切って、「本当にもう少しなんだな」と実感する日々です。

きっと5年前にアイドルの道を選んでいなかったら、メンバーとも、応援してくれる皆さんとも、こんなに深い絆でつながることはできなかったと思います。

つらいことや苦しいこともたくさんありましたが、それ以上に幸せな毎日を過ごさせてもらいました。本当にありがとうございます。

だからこそ、残りの日々、そしてラストライブは最高の時間にしたいと思っています。

12月6日（土）渋谷Spotify O-EASTでのラストライブ、チケット発売中です！

ぜひ、私のアイドル人生の最後の瞬間を目に焼き付けてもらえたらうれしいです。

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます。

#2i2としてはひと区切りとなりますが、皆さんからいただいたたくさんの宝物を胸に、これからの個人活動も全力で頑張っていきます。

これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします！

