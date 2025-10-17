40・50代「羽織りどうする？」→【GU】でいいの見つけた！ 大人の1軍♡「優秀パーカー」

そろそろ羽織物が欲しい時期。デザインも機能性も重視するなら【GU（ジーユー）】から登場したマウンテンパーカーがおすすめです。ミドル世代のカジュアルコーデにも合わせやすいデザインで、秋コーデで活躍してくれそう。撥水や2重ポケットなど機能面も優秀なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

耐久撥水機能付き！ デイリーに使えるマンパ

【GU】「マウンテンパーカ」\3,990（税込）

耐久撥水機能付きで、プライベートにも雨の日の通勤にも活躍してくれそうな、シンプルなデザインのマンパ。スプリットラグランスリーブで腕を動かしやすく、着心地もよさそうです。ドロストで裾を絞ることができ、シルエットのアレンジが可能。カラーは、シックなブラック・オリーブのほか、女性らしいピンク・ナチュラルの全4色がラインナップ。

マンパ × ティアードスカートで甘さ控えめに

こちらはメンズっぽさのあるオリーブを着用。オフホワイトのティアードスカートを合わせれば、甘さを抑えて程よくカジュアルな装いに。小物で黒を取り入れると、引き締め役になってくれます。マンパはボタンの上のみを留めるなど、こなれたスタイリングを意識するとおしゃれに見えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M