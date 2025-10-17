ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国陸軍、国際ヘリ博覧会でアクロバット飛行を披露 天津市 中国陸軍、国際ヘリ博覧会でアクロバット飛行を披露 天津市 中国陸軍、国際ヘリ博覧会でアクロバット飛行を披露 天津市 2025年10月17日 20時18分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社記者／劉芳） 【新華社天津10月17日】中国天津市の空港経済区で16日、第7回中国天津国際ヘリコプター博覧会が開幕し、中国人民解放軍陸軍「風雷」飛行表演隊が華麗なアクロバット飛行を披露した。博覧会は19日まで。１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。（天津＝新華社記者／劉芳）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社配信／韓鵬）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／張永進）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社記者／趙子碩）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会で展示されたヘリコプターを見学する来場者。（天津＝新華社記者／張永進）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社配信／栾鋮）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／李傑）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／劉芳）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／李然）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社配信／孟憲森）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社記者／孫凡越）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社配信／栾鋮）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／李傑）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／劉芳）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社記者／趙子碩）１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊のヘリ。 （天津＝新華社記者／張永進） リンクをコピーする みんなの感想は？