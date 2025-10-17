１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会でアクロバット飛行を披露する陸軍「風雷」飛行表演隊。 （天津＝新華社記者／劉芳）

　【新華社天津10月17日】中国天津市の空港経済区で16日、第7回中国天津国際ヘリコプター博覧会が開幕し、中国人民解放軍陸軍「風雷」飛行表演隊が華麗なアクロバット飛行を披露した。博覧会は19日まで。

１６日、第７回中国天津国際ヘリコプター博覧会で展示されたヘリコプターを見学する来場者。（天津＝新華社記者／張永進）
