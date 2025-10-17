スポニチ

　お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（49）が17日、自身のブログを更新。小学3年の次男・誠八さんに虫歯が見つかったことを報告し、母としての思いをつづった。

　「次男誠八！下前歯脱臼？！事件！から（大袈裟w）もう1週間！今朝　診察してもらいに病院にいきました」と書き始めた小原。次男が10日にジャングルジムから落下し、歯科医院で処置を受けたことを振り返りつつ、「経過良好でした！あと1週間、経過観察です」と経過良好だったことを報告した。

　この1週間の間に、次男が学校の歯科検診で虫歯が見つかったといい、「3人兄妹　まだ、だれも　虫歯は　ありませんでしたが、初めて　でてしまいました。。。母の失態ー！！！」と3きょうだい初の虫歯を悔やんだ。

　「口で　いうだけで、仕上げ磨きなんて　ほんとに　たまーーにしかしていなかったーーー。信用ならないで　おなじみの　次男坊なのにーーーーー　任せすぎたーーーーーー苦笑」と反省。

　「しっかりと　虫歯治療もしていただきました！乳歯でしたが　かなり大きな穴が　あいてて　食べかす　つまりまくっていたーーー」と虫歯の状態に驚いた様子。治療を終え、「これから　歯磨き　ちゃんと　しよねぇぇぇえええええ」とつづった。