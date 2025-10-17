お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（49）が17日、自身のブログを更新。小学3年の次男・誠八さんに虫歯が見つかったことを報告し、母としての思いをつづった。

「次男誠八！下前歯脱臼？！事件！から（大袈裟w）もう1週間！今朝 診察してもらいに病院にいきました」と書き始めた小原。次男が10日にジャングルジムから落下し、歯科医院で処置を受けたことを振り返りつつ、「経過良好でした！あと1週間、経過観察です」と経過良好だったことを報告した。

この1週間の間に、次男が学校の歯科検診で虫歯が見つかったといい、「3人兄妹 まだ、だれも 虫歯は ありませんでしたが、初めて でてしまいました。。。母の失態ー！！！」と3きょうだい初の虫歯を悔やんだ。

「口で いうだけで、仕上げ磨きなんて ほんとに たまーーにしかしていなかったーーー。信用ならないで おなじみの 次男坊なのにーーーーー 任せすぎたーーーーーー苦笑」と反省。

「しっかりと 虫歯治療もしていただきました！乳歯でしたが かなり大きな穴が あいてて 食べかす つまりまくっていたーーー」と虫歯の状態に驚いた様子。治療を終え、「これから 歯磨き ちゃんと しよねぇぇぇえええええ」とつづった。