エミリン「これ使ってます」うっとりする香りの“柔軟剤”「結局これがいいよね」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【７万円超え】コストコへ買い出しに行ったら大量購入しちゃったんだけど消費するの楽しすぎる』という動画をアップ。動画では、大松さんが、『コストコ』での購入品を紹介！この中で、愛用している“柔軟剤”を教えてくれました♪

動画内で大松さんが「柔軟剤はこれ使ってます」と紹介した商品がこちら。

◼︎Laundrin（ランドリン）

Laundrin / 柔軟剤 クラシックフローラル 600mL 税込767円（公式サイトより）

うっとりするような優雅な気分をイメージした上品でクラシカルな香りで、肌触りのよさ、なめらかさも追及した柔軟剤。

菌の増殖によるイヤなニオイを抑えるので、部屋干しもOK！

また、衣類をやわらかく、なめらかにし、お肌と衣類の摩擦を抑えるので赤ちゃん用衣類にも使えます。

◼︎日頃から愛用

大松さんは、コストコにて、詰め替え用1920mlが2つセットになった特大サイズを購入！

そして「結構定番の有名なやつなんですけれども」「結局これがいいよねってことで、これの詰め替え用を買ってきました」と日頃から愛用しているとコメントしていました♪

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんが『コストコ』で購入したさまざまな日用品を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。