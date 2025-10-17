柴犬と子猫の心温まる初対面の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で150万回再生を突破し、「何でこんなに賢いの」「優しさが溢れてる」「子猫の気持ちがわかるんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

柴犬と子猫の初対面

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」の投稿主さんは、たくさんのわんこやにゃんこと一緒に暮らしています。今回紹介したのは、子猫たちの親代わりとなっている柴犬『リコ』ちゃんのエピソードです。

このとき、子猫の『リサ』ちゃん『リナ』ちゃんを迎えたという投稿主さん。2匹はまだまだ警戒していたため、まずはリコちゃんと対面させることにしたといいます。リコちゃんは、今までにも多くの子猫を育て上げたプロママさん。子猫への接し方に関して、全幅の信頼を寄せているそうです。

しかし、リサちゃんとリナちゃんの方は、初めて見る大きなわんこにビックリ！怖がって毛を逆立てながら威嚇してしまいました。

まさかの神対応に感嘆…！

そんな中、好奇心旺盛なリナちゃんが、勇気を振り絞ってケージの外に出たといいます。リナちゃんは、リコちゃんの存在がとっても気になる様子。恐る恐る近寄っていたそうです。リコちゃんが優しく鼻タッチすると、リナちゃんは少し警戒を解いたのでした。

問題は、臆病なリサちゃんです。リサちゃんがケージから出てくると、リコちゃんはわざと視線をそらしたといいます。動物にとって、目を合わせるのは喧嘩の合図。リサちゃんに余計な恐怖を与えないように、必死に別の方向へ目を向けていたのです。

あっという間に心を開く！？

リコちゃんの優しい気持ちが伝わったのか、ついにリナちゃんが自分から距離を縮めてくれました。その光景を見て、リサちゃんもやっと安心した様子だったといいます。

最後は、リコちゃんの視線につられてリナちゃんが同じ方向を向いてしまうほど、心の壁はなくなったとか。子猫に優しいリコちゃんの姿に、思わず涙が溢れます…！

たくさんの子猫たちを育てたリコちゃんですが、2024年9月23日に、家族に見守られながら永眠したとのこと。現在では、柴犬の『リキ』くんが、大家族のパパとして子育てに奮闘しているそうです。リコちゃんが育てた大切な子猫たちは、これからも愛に包まれて幸せに暮らしていくことでしょう！

この投稿には「じわ～っと涙が出て来ます」「リコママの寛大さに感動しました」「コミュニケーション能力すごい…」などの温かなコメントが寄せられています。リコちゃんとの思い出や大家族の日常はYouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」の他の投稿からチェックすることができます！

