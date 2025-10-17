アキレスは、米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」から、ロングセラーモデル「Adrenaline GTS（アドレナリンジーティーエス）」の誕生25周年を記念し、特別デザインの限定カラーを公式オンラインショップで10月22日に発売する。

1999年に誕生した「Adrenaline GTS」は、25年間にわたり世界中の数千万人のランナーやウォーカーを支えてきた、BROOKSを代表するスタビリティモデルとなっている。その安定した走り心地と快適なクッション性から、今もなお多くのランナーに選ばれ続けている。

今回発売する25周年記念モデルでは、これまで支えてくれたすべてのランナーへの感謝を込め、シルバーを基調とした特別なデザインに仕上げた。



「Adrenaline GTS 25」限定シルバーカラー

「Adrenaline GTS 25」には、BROOKS独自のサポート機能「GuideRails」テクノロジーを搭載。足の過度な内・外転を防ぎ、足から膝までの自然な動きをサポートする。さらに、軽量でソフトなクッション素材「DNA LOFT v3」によって、長距離でも疲れにくい快適な履き心地を実現した。前作に比べて前足部で3mm、かかと部で1mmクッションを増量し、10mmドロップとのバランスで、より快適性を高めた。アッパーには通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用し、踵部のフラットニット構造によって安定感あるフィット性を両立している。

25年間積み重ねてきた信頼と、これからも走り続ける未来への思いを込めて。特別なデザインの「Adrenaline GTS 25」で、BROOKSが届ける“安心して走れる心地よさ”を体感してほしいという。

「Adrenaline GTS 25 （アドレナリンGTS25）」の特長は、液化窒素ガスを混合して臨界発泡させたミッドソール素材「DNA LOFT v3」を、前作に比べて厚く（かかと部で＋1mm、前足部で＋3mm）搭載した。軽量性と柔軟性を兼ね備え、足への負担を軽減。長時間のランでも快適な履き心地が続く。独自のサポート機能「GuideRailsテクノロジー」が、足から膝までを安定的にサポート。自然な動きの中で余分な動きを抑え、理想的かつ安定したランニングフォームを保つ。アッパーには、通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパー、踵部にはフラットニットを採用し、快適なフィット感でありながら、足首のホールド力を強化した。動きに合わせて足をしっかりサポートする。通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパーと、踵部のフラットニット構造によって、快適なフィット感と足首の確かなホールド性を両立。足の動きにしなやかに追従する。

［小売価格］2万2000円（税込）

［発売日］10月22日（水）

アキレス＝https://www.achilles.jp