マンダムは、キメ細かな濃密炭酸※泡が毛穴の奥の汚れを落として、肌をこすらずやさしく洗えることで人気の洗顔料「ビフェスタ 泡洗顔シリーズ」から「セラムモイスト フィグ＆ティーの香り」を11月17日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアで数量限定発売する。

「ビフェスタ 泡洗顔 セラムモイスト フィグ＆ティーの香り」は、キメ細かな濃密炭酸（炭酸ガス（噴射剤））泡でやさしくマッサージすることで、毛穴の奥まで入り込み、汚れをすっきり落とす。4種の保湿成分（コラーゲン・吸着性ヒアルロン酸・シアバター・ホホバオイル）を配合した。うるおいを守りながらしっとり洗い上げ、ぷるんとみずみずしい肌へ導く。アルコールフリー（エタノール無添加）、パラベンフリー。まろやかなフィグとやさしく香る紅茶が溶け合い、落ち着きとぬくもりを感じる、秋冬にぴったりの香りとのこと。熟れたフィグのジューシーな果実感を感じさせるイラストを基調に、ティーカップをあしらった華やかでリラックス感のある限定デザインとなっている。

発売場所は、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）とマツキヨココカラオンラインストアとなる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月17日（月）

マンダム＝https://www.mandom.co.jp