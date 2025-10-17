MHD モエ ヘネシー ディアジオ（以下、MHD）が取り扱う、時代を超えて日本で愛され続けるスコッチウイスキー「オールドパー」から、年末年始のくつろぎの時間をさらに豊かにするオリジナルバーツール付きギフトパックを数量限定で発売する。「オールドパー シルバー」は10月21日から、「オールドパー 12年」は11月中旬から順次販売を開始する。

「オールドパー」は、今年に世界的なスピリッツコンペティションで合計9つの賞を獲得するなど、その高品質な味わいが高く評価されている。その調和のとれた柔らかな味わいを、よりいっそう愉しめるオリジナルバーツール付きのギフトパックを、数量限定で発売する。

「オールドパー シルバー」からは、ブランドロゴ入りのオリジナルポアラー付きセットを10月21日から展開する。また、「オールドパー 12年」では、成城石井、コスモス薬品、ドン・キホーテ、ビック酒販といった各販売店ごとに異なるオリジナルバーツールを同梱したギフトパックを、11月中旬から順次発売する。今回のギフトパックは、オールドパーを愉しむひとときをさらに豊かにするアイテムが揃ったラインアップとのこと。自分へのご褒美としてはもちろん、親しい人との集まりや年末年始の贈り物にも最適だとか。ぜひこの機会に、オールドパーと共に心豊かなひとときを愉しんでほしいという。

［小売価格］

オールドパー シルバー オリジナルポアラー付き：3650円

オールドパー 12年 ギフトパック：6100円

（すべて税別）

［発売日］

オールドパー シルバー オリジナルポアラー付き：10月21日（火）

オールドパー 12年 ギフトパック：11月中旬から順次

オールドパー ブランドサイト＝https://www.oldparr.jp