松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月22日午後3時から、「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」を発売する。

松のやから、食欲を刺激する新メニュー「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」が新登場する。熟成チルドポークにまぶし粉をつけて揚げることで、しっとりやわらかな食感に仕上げた。背脂のコクと生姜の香りをきかせた濃厚ダレは、ごはんが止まらない濃厚な味わいとなっている。さらにマヨネーズを添えることで、まろやかさが加わる。



「背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食」

また、ロースかつや、本格唐揚げとの盛合せ定食も用意している。ジューシーな豚の旨み、濃厚ダレの香り、そしてボリューム満点の満足感は、がっつり食べたいときにぴったりの一皿になっている。

この機会にぜひ、「松のや」自慢のスタミナ定食を堪能してほしい考え。

［小売価格］

背脂生姜タレのポークフライドステーキ定食：990円

背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆ロースかつ定食：990円

背脂生姜タレのポークフライドステーキ＆本格唐揚げ定食：990円

（すべて税込）

※店内・持ち帰りは同一価格

※持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］10月22日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp