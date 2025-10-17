緒方恵美、『呪術廻戦0』公開当時はイブ渋滞であわや大遅刻 神対応に花澤香菜は感謝
声優の緒方恵美、花澤香菜が17日、都内で行われた劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦0』復活上映「里香ちゃん応援上映」初日舞台あいさつに登壇。2021年公開当時を振り返った。
【写真】カワイイ！五条悟くんに動揺する花澤香菜
本イベントは、『劇場版 呪術廻戦0』復活上映を記念した応援上映後の舞台あいさつ。乙骨憂太の声を演じた緒方、祈本里香の声を演じた花澤香菜が登場すると、応援上映であたたまった観客の大きな拍手と大きな歓声が起こった。緒方は「応援上映の後だからかもしれないですけど、こんなに声が飛ぶ舞台あいさつもなかなかないですよ」とにっこり。花澤は、観客からの「花澤さんー！」という呼びかけに、「なにー！磯野くんー！」と返し、笑いを誘った。
2021年の公開日を振り返り、緒方は「当日は世界最速上映があって、結構酔っ払っていたんですけど、プロデューサーから『来られますか？』って言われて、シアター入口の階段のところでこっそりと見てました」と直接反応をみていたことを明かした。
また、クリスマスイブの舞台あいさつでは、思わぬハプニングがあったことが印象に残っているとし、エピソードを披露。「クリスマスイブの道路の状況をみんな全然わからなくて、バス（登壇者の移動車）が全然動かなくて、舞台あいさつに間に合わない！やばい！ってなって」とタイムスケジュールが分刻みの映画館での舞台あいさつに、あわや大遅刻だったと回顧。そこで緒方は、バイクによく乗っていることを生かし、裏道を案内したという。「みんなが着いたのが登壇する2分前で、うわって出てきてみなさんにごあいさつさせていただきました」といまとなっては晴れやかな笑顔で語った。
花澤は「（到着から登場まで）シームレスでした。緒方さんのおかげて間に合いました」と感謝。また、舞台あいさつには“里香ちゃんケーキ”が登場したことも振り返り、「リカちゃんは何してもかわいいですよね」と声を弾ませると、観客から「花澤さんもかわいいよー！」と歓声が飛び、「やぁだぁ！」とまんざらでもない様子で反応し笑いを起こしていた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、11月7日に『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』が全国公開予定、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
