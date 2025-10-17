100年の歴史を繋げ！節目を記念「瓊浦祭」和太鼓演奏や歌まねライブで生徒らが歓喜《長崎》
創立100周年の瓊浦高校で行われた「瓊浦祭」。
スペシャルライブには人気歌まねタレントが登場し、創立100周年の節目の記念すべき文化祭に華を添えました。
瓊浦高校で行われた「瓊浦祭」。
スローガンとロゴをあしらった記念碑が、中庭に設置されました。
「瓊浦祭」の会場には、グルメの模擬店がずらりと並び、生徒たちが協力して文化祭を創り上げます。
なかでも盛り上がったのは…
佐世保市出身の歌まねタレント「ななみななさん」のスペシャルライブです。
（歌まねタレント ななみななさん）
「瓊浦～！！」
昭和や平成の名曲や、最新のヒット曲まで幅広いジャンルの歌まねで会場を湧かせました。
（生徒）
「とてもうれしい。自分たちのために来てくれて感謝でいっぱい」
（生徒）
「観客を引き込む力がすごかった。100年目の年に卒業できることは、誇らしいこと。胸を張って社会人になれるように頑張りたい」
2日間にわたる「瓊浦祭」。
フィナーレを飾ったのは、エイサー・和太鼓部「瓊琉會」です。
2年連続で「全国高校総合文化祭」出場を誇る「瓊琉會」が、ステージで迫真の演奏を披露しました。
節目の年を迎えた瓊浦高校では、12月に記念式典を予定しているということです。