85歳男性が語るシニア旅行「自信がない場合は、添乗員付きツアーを」夫婦で50万円のトルコの思い出
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（84歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：広島県
現在の現預金：2100万円、リスク資産：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：182万円（年額）
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金100万円（年額）
ひと月の支出：25万円
シニアになって訪れてよかった旅先として挙げたのは、「2000年10月に妻」と訪れた1週間程度の「トルコ」旅行。
「さまざまな異国の風景とか、宝物を見られた。食事もとてもおいしかった」と旅の思い出を振り返り、トルコを訪れるならなんといっても「風景を堪能することですね」とすすめます。
一方でトラブルにも見舞われたそうで、「現地の水は基本的に飲まず、買った水を飲んでいましたが、それでも水洗いされた野菜サラダを食べたことで下痢を起こした。ツアー仲間も多数、罹患」する事態に。
そのためトルコでは「飲料水に気を付けること。腹薬を持参すること」は必須だとアドバイスされています。
なお旅行にかかった費用は「1人当たり25万円」とあり、夫婦2人で総額50万円ほどとなったようです。
シニアがヨーロッパを旅する際には、「盗品を生活の糧にしている人物が至る所にいるので、ひったくりやスリの被害に遭わないように、持ち物に気を付けることですね。お金等の貴重品は、できれば分散して肌身に着けること」と注意を呼び掛けます。
最後に、海外旅行を計画しているシニア世代に向けて、「現地の言葉に自信がない場合は、添乗員付きのパックツアーがよい」とすすめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：85歳男性
同居家族構成：本人、妻（84歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：広島県
現在の現預金：2100万円、リスク資産：なし
現在の収支（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：15万6716円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：182万円（年額）
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：年金100万円（年額）
ひと月の支出：25万円
「行ってよかったシニアの旅先はトルコ」現役引退後は「2〜3年に1回程度、夫婦2人旅」をするという今回の投稿者。
シニアになって訪れてよかった旅先として挙げたのは、「2000年10月に妻」と訪れた1週間程度の「トルコ」旅行。
「さまざまな異国の風景とか、宝物を見られた。食事もとてもおいしかった」と旅の思い出を振り返り、トルコを訪れるならなんといっても「風景を堪能することですね」とすすめます。
一方でトラブルにも見舞われたそうで、「現地の水は基本的に飲まず、買った水を飲んでいましたが、それでも水洗いされた野菜サラダを食べたことで下痢を起こした。ツアー仲間も多数、罹患」する事態に。
そのためトルコでは「飲料水に気を付けること。腹薬を持参すること」は必須だとアドバイスされています。
なお旅行にかかった費用は「1人当たり25万円」とあり、夫婦2人で総額50万円ほどとなったようです。
「現地の言葉に自信がない場合は、添乗員付きのパックツアーがよい」年金生活における旅費については、「日常ではぜいたくせずに、（余剰分を）旅行費用に回すようにして」やりくりしているとのこと。
シニアがヨーロッパを旅する際には、「盗品を生活の糧にしている人物が至る所にいるので、ひったくりやスリの被害に遭わないように、持ち物に気を付けることですね。お金等の貴重品は、できれば分散して肌身に着けること」と注意を呼び掛けます。
最後に、海外旅行を計画しているシニア世代に向けて、「現地の言葉に自信がない場合は、添乗員付きのパックツアーがよい」とすすめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)