俳優の本田翼さんは10月16日、自身のInstagramを更新。美脚がちらりと見えるショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本田翼さん公式Instagramより）

俳優の本田翼さんは10月16日、自身のInstagramを更新。美しい脚が見える秋のファッションを公開しました。

本田さんは「トム ブラウン 銀座店でMET GALAのピースが特別に展示されているということで…！これは行かねばと行ってきました」とつづり、8枚の写真と1本の動画を載せています。THOM BROWNEの店舗を訪れ、お目当てのアイテムと対面したようです。

また、「遊び心あるアニマルモチーフのバックやこれからの季節に活躍しそうなお洋服のラインナップ　ジャケットにシャツ&プリーツスカート、アーガイルのハイソックスでいつもとちょっと違うコーデも新鮮でした」とこの日のコーディネートを紹介。チェックのセットアップを着用し、ウサギの形をしたかわいいバッグを持っています。ボトムスのミニスカートからは、すらりとした美脚がのぞいています。

ファンからは、「その可愛さはズルいぞ」「凄く似合ってて可愛いですね」「最高の癒し」「ばっさーのあどけない表情ももふもふウサギもBGMもチルくて最高！」「コーディネートも新鮮だし何より超似合っててかわいすぎる」「メガネ姿の翼さん。かわいい」「天使きた！！」「服もお似合いです！！」と、絶賛の声が集まりました。

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している本田さん。14日の投稿では私服ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)