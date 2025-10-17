お悩み別で基礎ケアを見直して！夏バテ肌に試したい「毛穴・美白スキンケア」
夏バテの疲れは身体だけじゃなく肌にも溜まっているかも！？そこで今回は、秋冬の乾燥に向けた「毛穴・美白スキンケア」を4つ厳選してご紹介します。肌の夏バテを実感している人こそお悩み別に基礎ケアを見直して、スキンケアを新調してみて♡
まずは基礎ケアを見直してみよう
全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！
肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。
お悩み別！美容液
Item 美白
【SHIRORU】クリスタル プロテクトクリーム
美白有効成分や肌あれ防止有効成分をナノカプセル化し、肌へしっかり届ける。
【chant a charm】薬用VC ブライトエッセンス
ビタミンCを豊富に含み、効率よく取り込む力も備えたキウイエキスがクリアな肌をサポート。
Item 毛穴
【ALBION】フラルネ フルリファイン ミルク f M＆ハイドロボム プラス
ターンオーバーを促してくれる炭酸ガスパックに、バクチオールやアゼライン酸などの成分を加え、毛穴悩みにもアプローチ。
【ドクターケイ】Cコントロールリペアセラム 30mL
皮脂を抑制して毛穴の引き締めをサポートするビタミンC誘導体を高配合。さらに複数の美容成分が働き、美肌を底上げ。
取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗