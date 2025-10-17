お悩み別で基礎ケアを見直して！夏バテ肌に試したい「毛穴・美白スキンケア」

夏バテの疲れは身体だけじゃなく肌にも溜まっているかも！？そこで今回は、秋冬の乾燥に向けた「毛穴・美白スキンケア」を4つ厳選してご紹介します。肌の夏バテを実感している人こそお悩み別に基礎ケアを見直して、スキンケアを新調してみて♡

まずは基礎ケアを見直してみよう 全体にしっかり保湿が行き届いていることが、美しく、すこやかな肌を復活させるための第一条件！ 肌の夏バテを実感している人こそ、スキンケアを新調してみて。

お悩み別！美容液

Item 美白 【SHIRORU】クリスタル プロテクトクリーム 美白有効成分や肌あれ防止有効成分をナノカプセル化し、肌へしっかり届ける。 クリスタル プロテクトクリーム［医薬部外品］30g 4,950円／SHIRORU（11/1発売） 【chant a charm】薬用VC ブライトエッセンス ビタミンCを豊富に含み、効率よく取り込む力も備えたキウイエキスがクリアな肌をサポート。 薬用VC ブライトエッセンス［医薬部外品］18mL 3,850円／チャントアチャーム

Item 毛穴 【ALBION】フラルネ フルリファイン ミルク f M＆ハイドロボム プラス ターンオーバーを促してくれる炭酸ガスパックに、バクチオールやアゼライン酸などの成分を加え、毛穴悩みにもアプローチ。 モアリッチパック スムース 7回分 12,980円／meeth 【ドクターケイ】Cコントロールリペアセラム 30mL 皮脂を抑制して毛穴の引き締めをサポートするビタミンC誘導体を高配合。さらに複数の美容成分が働き、美肌を底上げ。 h Cコントロールリペアセラム 30mL 9,350円／ドクターケイ 取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗