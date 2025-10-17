連立協議が山場を迎えています。自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表との2日目の連立協議が17日午後、終了しましたが、この日も合意には至りませんでした。17日は維新が急に強く主張し始めた「議員定数の削減」に注目して日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に3つのギモンについて解説します。

1．なぜ？急浮上「議員定数削減」

2．維新が突如「強気」狙いは？

3．どうなる？自民・維新の連立

■議員定数削減…維新にとっては「改革の原点」

──まず1つ目。なぜ、維新の吉村洋文代表は議員定数削減の問題を急に言い始めたのでしょうか？

この問題、16日夜から急浮上しました。複数の与野党の議員が「驚いた」と言っています。

衆議院議員465人いますが、吉村さんは国会議員全体でおよそ1割、50人ほどを減らすと主張しています。

実は、この定数削減は維新にとって「改革の原点」の政策です。維新は議員が税金負担などを有権者にお願いする前に、自分たちの「『身を切る改革』が先だ」としています。維新は政治改革で主に、2つを掲げています。

1つ目は「企業・団体献金の規制」で議員にとっては「収入減」につながる問題、2つ目が「議員定数の削減」でいわば「議員のリストラ」です。

ただ、この議員定数の削減は、非常に難しいです。なぜなら、議員の身分にかかわる問題で反発が強いからです。早速、自民党内からは「急すぎる話だ」と批判が出ています。

この難しい問題、議員定数の削減を秋に結論を出すこと維新の吉村さんは急に、自民党との連立の「絶対条件」に挙げました。

■維新の狙いは？ 立憲幹部「目をそらさせるため」

──期限を秋と短くしているところも強気だなと感じます。なぜ、維新は急に強気にこの問題を主張してきたのでしょうか。

ある立憲幹部は「目をそらさせるため」と分析しています。

何から目をそらすのか。今回の連立協議で一番の焦点となっている「企業・団体献金」から、です。

自民と連立協議を維新が進める中で、他の野党から維新に対して公明党が連立離脱したきっかけとなった「企業・団体献金の規制」に“維新は取り組まないのか！”と批判を受けました。国民民主党の玉木代表は「政治とカネに厳しい公明党が自民党から離れ、政治とカネに甘い維新が自民党にくっつくということだ」と批判していました。

そうした中で吉村さんが急きょ、打ち出したのが、この「議員定数削減」でした。こういった経緯からある野党幹部は「自民党が一番嫌がる『企業・団体献金』の問題から目線を『議員定数削減』にそらすための戦略だろう」と指摘しています。

別の維新の議員はこんな「裏の狙い」を語ってくれました。「自民党との間で企業・団体献金の規制強化を進めるのは厳しい。だから、時間稼ぎに『定数削減』を先に議論するだけだ」と。

つまり企業・団体献金の問題に注目を浴びると、自民党にとっては取り組みたくない。維新にとっても自民党に迫らないと「甘い」と自分たちにも批判が向く。そのため、新たな問題として「議員定数」を持ち出して、目線をそらさせる戦略という見方が出ています。

■自民・維新の連立のカタチは？

──そして3つ目。そうなると自民と維新の連立は結局、どうなっていくのでしょうか。

17日は合意には至りませんでしたが、見通しについては、維新内部から、自民党との連携は「大丈夫」という声が多く出ています。

取材をしていると、維新が求める連立の絶対条件は自民党が受け入れるのは難しいとみられます。最新の状況で連携のカタチは自民党内から「閣内に入る連立まではいかないのでは」との声が出ています。一方で、基本政策が一致することなどを理由に、ある維新の幹部は「閣外で協力することになる」との見通しを示しています。

──連立ではなく連携というカタチでまとまるのでは…ということですね。そうなると、総理大臣には高市さんが選ばれるのでしょうか。

連立でなくても閣外協力、連携となれば、高市さんが総理大臣になる可能性が高いとみています。

──そうなると、一方の玉木総理の可能性はなくなったということでしょうか。

そうですね。国民民主と立憲の協議は進んでいません。さらに玉木総理誕生には維新の協力も必要ですが、維新はいま自民と接近してるので、可能性はほぼないといえます。

自民党と維新が連立するかしなくても、閣外から協力していくことが確認されれば、来週火曜日21日に女性初となる高市早苗総理大臣が選ばれる事になります。