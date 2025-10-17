¼ÒÌ±¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡¡¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÂ¼»³ÉÙ»Ô¸µ¼óÁê¤òÄÉÅé¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢Âè£¸£±ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô»á¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ëë¾Êó¤¬ÆÏ¤¤¤¿Â¼»³»á¤ÏÂçÊ¬»ÔµÄ¡¢¸©µÄ¤ò·Ð¤¿£±£¹£·£²Ç¯¤Ë½°µÄ±¡¤Ç½éÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¼ÒÌ±ÅÞ½éÂåÅÞ¼ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡££±£¹£¹£´Ç¯£´·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤µ¤¤¬¤±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¡££²£°£°£¶Ç¯¤ËÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÅÄÂ¼»á¤Ï¡ÖÌäÂê°Õ¼±¤äÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¡Åç»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÁÆ¬¡¢Â¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤¬£±£°£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¼Ò²ñÅÞ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¼óÁê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Îº¹ÊÌ¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤¬¤Ð¤Ã¤³¤¹¤ëÃæ¤Ç¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÂ¼»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤òÁíÍýÂç¿Ã¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤ÈÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¶¨µÄ¤ËÆþ¤ë¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÄÂ¼»á¤¬¡Ë¤¤¤Þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¿·¤·¤¤À¯¼£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ï¢Î©À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÊ¿ÏÂ¤äÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¿Í¸¢¤òÂç»ö¤¹¤ëÀªÎÏ¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¯¼£¤òÀÚ¤êÅ½¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡Åç»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
