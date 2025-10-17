DOMOTO堂本光一、ジュニア衣装着用のモノマネ写真に「ギャグセン高い」「可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/17】DOMOTOの堂本光一が16日、自身のInstagramを更新。ジュニアの衣装を着用した写真を投稿し、注目が集まっている。
【写真】堂本光一「ギャグセン高い」フレッシュジュニアになりきり
堂本は、事務所に入所してばかりの若いメンバーを指す“フレッシュジュニア”が普段着用している衣装を着用し、気をつけの姿勢でまっすぐカメラを見つめる、フレッシュ感を演出した写真を公開。「すたーそんぐすぺしゃる しーずん2に、しかいと、へいせいじゃんぷさんのバックでおどらせてもらいました。へいせいじゃんぷのみなさんかっこよかったです。ぼくもしょうらい、あんなふうにかっこいいなりたいです」と全文ひらがなでジュニアを真似たコメントをした。
STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」（隔週木曜午後4時〜／Prime Video・DMM TV）の＃2でMCを務めた堂本。同番組内でHey! Say! JUMPとジュニアのスペシャルコラボレーションで「Come On A My House」を披露する場面では、堂本が曲中盤からジュニアに紛れ込み、Hey! Say! JUMPのバックで元気よく踊る姿が見られ、SNS上で話題となった。
この投稿に、ファンからは「ギャグセン高い」「面白すぎる」「可愛らしい」といった声が上がっている。また堂本の投稿に乗っかり「令和のフレッシュジュニア堂本光一くん」といったコメントが見られた。（modelpress編集部）
