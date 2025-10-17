◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、１６位で出た河本力（大和証券）が５バーディー、２ボギーの６７をマークし、通算２アンダーでトップと１打差の３位に浮上した。

前半のアウトで３つ伸ばし、後半は耐えた。「練習ラウンドを通して、アウトでしっかり伸ばさないといけないと思っていた。そういうプレーができていることは作戦通り」。ティーショットを左林に曲げた１７番をセーブし、最終１８番でも２メートル半のパーパットを沈めた。

ホームコースの横浜ＣＣで行われた前週の米ツアー、ベイカレント・クラシック・レクサスは７８人中７７位に終わった。「すごく気合も入っていた状態で、恥ずかしい姿をお見せしてしまった。先週ズタボロにされて、すごく考えた」と明かした。

「完璧主義になりすぎて、自分のことを許せなくなってしまう。少しのミスでイラッとしてしまう。自分でコントロールできないくらい興奮してしまったり。今年優勝争いを何回かして１回も勝てていない焦りもあった。ホームコースでの大舞台だったし、自爆するようなメンタルでゴルフをしてしまっていた」。課題を洗い出し、日光ＣＣに足を踏み入れた。

今大会は自分を許し、受け入れながらプレーできている。「初日の前半で３オーバーまで行ったけど、そこから戻ってこられた。やってしまったことは過去なので。過去にとらわれずに、次のショットにどう準備していくかを考えるようにしている」。優勝者には来年のマスターズの出場資格が付与される。「皆さんプロとして絶対に立ちたい場所。鼻息が荒くなってしまうけど、一打一打、自分を客観視しながらプレーしたい」。２０２２年以来の３勝目を、メジャーで飾る。