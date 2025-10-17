巨人・泉口友汰内野手が１７日、危機感を胸に再始動した。自主練習のためジャイアンツ球場を訪れ、ダッシュ、スローイング、マシン打撃で一人黙々と汗を流した。今季は開幕２軍スタートから一気に正遊撃手の座を奪い、キャリアハイの１３３試合で打率３割１厘とブレイク。出塁率３割６分２厘、１５４安打、得点圏打率３割４厘とチームトップの成績でけん引した。

それでも「もっとやれた、もっとチャンスで打てたかなって。自分の中で、勝利に近付くような１本を打てなかった印象がすごくある。来年はチャンスで、勝負強い打撃ができるようやっていきたい」と口にした。

１年目から打率を１割アップさせ、才能が開花したプロ２年目。「色々ありすぎて一言で表せないというか。開幕２軍でしたし、目の前の試合を必死に…全く想像してないシーズンでした。３割いったことはすごく自信になった」。そう振り返った上で「周りからも言われますけど、成績は、続けて残していかないといけない。今年だけにならないように、来年が大事と思ってます。自分の中ではチャンスでない場面で（安打を）結構稼いでいたような印象。全ての面でレベルアップしたい」と３年目の進化を見据えた。

その中で飛躍の兆しをつかんだ一打には、４月９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で放った右翼席への豪快な１号本塁打を挙げた。今季初スタメンで２安打と結果を出し「一番最初にスタメンで使ってもらった試合でホームランを打てたのがよかったと思う」。一方で悔いの残るゲームについては「結構あるんですよ」。７月９日の中日戦（福島）は鮮明で、１点を追う９回２死満塁の好機で左飛。最後の打者となり「すごく打ちたかったな、という思いは（今も）持ってます」と唇をかんだ。

球団では１９年坂本勇人以来、入団２年目以内に限れば１１年長野久義以来、１４年ぶりの「３割打者」となったが「全ての面でレベルアップしていきたい」。ＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージは９打数無安打。チームも終戦し「本当に勝ちたかった。来年は日本一に貢献できるように」と改めて目標を定めた。「あまり休むのが好きじゃないというか、休むと不安になっちゃうので。常に動いておきたいのが僕の気持ち」とさらなる高みを目指してバットを振り込んだ。