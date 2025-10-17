£Ô£Ë£ÏÌÚËÜ¡¢º¹¤·Æþ¤ìñ½Æ¬¤Ë¡Ö£±¸Ä£±£°£°±ß¡×¶âÁ¬Í×µáµ¿ÏÇ¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹£÷¡×
¡¡£Ô£Ë£Ï¤ÎÌÚËÜÉð¹¨¤¬£±£·Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡×¤Ç¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤¿ñ½Æ¬¤Ë¡Ö£±¸Ä£±£°£°±ß¡×¤ÈÃÍ»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÌÚËÜ¡£ÌÚËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Î°¦¤Î¤¢¤ë¸·¤·¤¤»ØÆ³¤¬ÍÌ¾¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÀµµÁ´¶¸Î¤Î¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬½À¤é¤«¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢Å¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÅ¹¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¤¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¹°÷¤ËÅÅÏÃ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò°ÜÆ°¤·¤í¤È»ØÆ³¡×¡Ö¶á½ê¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¤ÎÌ£¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢ÊÄÅ¹¸å¤Ë¼«ºî¥ì¥·¥Ô¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¥¨¥Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¤¬¡ÖºÇ¿·¾ðÊó¤¬¡££²£µÇ¯¡¢µÕ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Çº¹¤·Æþ¤ì¤¿ñ½Æ¬¤Ë¡Ö£±¸Ä£±£°£°±ß¡×¤ÎÃÍ»¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¶âÁ¬Í×µá¡Ä¤È¤¤¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥¨¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÌÚËÜ¤â¡Ö¤¿¤Á¤Î°¤¤¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤ä¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤ï¡×¤È»ö¾ð¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²¿ÁÈ¤â½Ð¤ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡¢ÁûÆ°¸å¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÂç¤·¤¿¤â¤Î¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ñ½Æ¬¤òº¹¤·Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö£Ô£Ë£ÏÌÚËÜÍÍ¤«¤é¡×¤È¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò½Ð¤·¤Æñ½Æ¬¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤ó¤¤¤Á¤¬£±¸Ä£±£°£°±ß¤Ã¤ÆÉÕ¤±Â¤·¤è¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÈ¿Í¤Ï¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤·¤ó¤¤¤Á¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤«¤É¤¦¤«¡¢Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¡¢¡Ö³èÆ°ºÆ³«¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤«¤â¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼åµ¤¤À¤Ã¤¿¡£