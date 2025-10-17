ブラレスウェア「no-bu」がグッドデザイン賞受賞♡自由な着心地

ブラジャーの常識を変えるブラレスウェアブランド「no-bu」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞♡ ゴムやワイヤーを使わず、胸裏の特殊パッドと縫製構造で締め付けゼロ＆バストトップの透けも防止。旅行や長距離移動、オフの日のリラックスタイムなど、さまざまなシーンで快適に着られる1枚として、女性の心身の自由を叶えます♪

締め付けゼロで動きやすい秘密

no-buは胸下や背中にゴムを使わず、独自の縫製構造で長時間着てもストレスフリー♡

オリジナル形状のウレタン製クッションパッドにより、薄手の生地でもバストトップが透けず、下着のようなズレや違和感もありません。

動きやすさと安心感を両立させ、旅行やスポーツ後のリラックスタイムにも最適です。

ÉCRUのジュニア向け吸水ショーツで安心＆快適な初潮デビュー

リラックス感と上品さの両立

締め付けないからといってだらしなく見えないよう、no-buは美しいシルエット設計♡ 胸元は露出を控えめに、肩やヒップラインも自然にカバー。

吸汗速乾や防透機能に優れ、季節やシーンを問わず快適に着用できます。自宅でのくつろぎから外出まで、オンオフを問わず使える新しい日常着です♪

受賞記念セールも開催中

グッドデザイン賞受賞を記念し、no-bu公式オンラインストアでは全商品20％OFFの特別セールを実施♡

期間は2025年10月16日～11月22日まで。締め付けゼロの快適な着心地をぜひ体験してみて。期間中は在庫がなくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックしてください。

no-buで毎日を自由に快適に

ブラレスウェア「no-bu」は、グッドデザイン賞受賞の安心感とともに、締め付けゼロ・透け防止・動きやすさを兼ね備えた1枚となっています♡

旅行やスポーツ後、オフの日のリラックスタイムなど、日常のあらゆるシーンで自由に快適さを実感できます。受賞記念セールで20％OFF、公式オンラインストアでも購入可能です♪