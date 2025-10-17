【看病ヨロシク！丸投げ義妹】「結果オーライじゃん」公園で感じる視線に…＜第13話＞#4コマ母道場
「幼い子どもがいながらも、フルタイムでバリバリ働いて子育てもしている」というママ。その頑張りに思わずエールを送りたくなります。ですが子どもが発熱して困り果てたママが、病気の子どもをあなたに預けたいと言ってきたらどうしますか。一度や二度なら「助け合い」という考えもあるかもしれませんが、頻繁なうえ当然のような態度だったら……？
第13話 ヒソヒソ【義妹アヤの気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんの家の近くの公園ではいつも、おそらく児童館や幼稚園で知り合ったと思われるママたちが、グループになって楽しそうに盛り上がっているそう。以前からなんとなくそのママたちに苦手意識のあったアヤさん。そんな人たちからうわさ話なんてされたら、落ち着いていられませんよね。いったい何をヒソヒソ話しているのか、ポーカーフェイスながらも気になって仕方がないアヤさんでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
