²Ä°¦¤é¤·¤¤¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¡ª¡©
¡¡X¤ÇÆÍÇ¡¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìËç¤Î²èÁü¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¿È¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ý¥Ë¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÓ¸µ¤¬Çò¤È¹õ¤Î¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤Î°Û¿§¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â°ì¸«ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ý¥Ë¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤ë¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à(@TOKUYAMA_ZOO)¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢¿·¼ï¡©¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä.¡ª¡ª¾Ð¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¥Ý¥Ë¡¼¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÆÁ»³Æ°Êª±à¤ËÀ¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¡ª¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë
¡¡¥Ý¥Ë¡¼¤ÎµÓ¸µ¤Ë¥·¥Þ¥¦¥ÞÊÁ¤ò»Ü¤¹¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥è¥¾¥é¤Á¤ã¤ó¤ò¥µ¥·¥Ð¥¨¤Ê¤É¤ÎµÛ·ìº«Ãî¤«¤é¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢»ô°é°÷¤µ¤ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¡×¤Î»î¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÇÀ¶ÈÁí¹ç»î¸³¾ì¤ÈµþÅÔÂç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¡Ö¥·¥Þ¥¦¥ÞÌÏÍÍ¤ËÅÉÁõ¤·¤¿¥¦¥·¤Ï¡¢·ì¤òµÛ¤¦Ãî¤¬´ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Þ¥¦¥ÞÊÁ¤Î¥¦¥·¤ÏÃî¤ÎÉÕÃå¿ô¤¬È¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°Êª±à¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Þ¥¦¥Þ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï´÷Èò¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤·¤ä¤í¤¦¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¡×¤ÎÃÎ¼±¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤¿Í¥¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¥¹¥È¥Ã¥¥Í¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ä¥¸¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¼£ÎÅ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤â³°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÎ¼±¤¬±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò·Ò¤°´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë´÷Èò¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÃå¤±¤ÆÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¸¡¾ÚÃæ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¥Í¥Ã¥È¤¬1Ëç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÊªÍýÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÊªÍýÅª¤ÊËÉ¸æ¸ú²Ì¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¿´î¡ª¿¿¤ÃÇò¤ÊÌÓ¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥è¥¾¥é¤Á¤ã¤ó
¡¡º£²ó¤ÎXÅê¹Æ¤¬Âç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Â¿·¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥Ý¥Ë¡¼¤Î¥è¥¾¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Á´¿È¿¿¤ÃÇò¤ÊÌÓ¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡ÖÍ¥¤·¤¤À³Ê¡×¡£¿ÈÂÎ¸¡ºº¤Ë¤â¤¸¤Ã¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¨Ä´À¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10·î25Æü¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È³«ºÅ¡ª
¡¡ÆÁ»³Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¾¥é¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Öº£¸å¤âÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤ÏÆÁ»³Æ°Êª±à¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢25Æü17»þ30Ê¬¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ê¥¤¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢ÆÁ»³Æ°Êª±à¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§¼þÆî»ÔÆÁ»³Æ°Êª±à¤µ¤Þ(@TOKUYAMA_ZOO)
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£