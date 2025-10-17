¡Ö¿À¤ÈÅ·»È¤Î½¸¤¤¤Ç¤¹¤«⁉¡×HydeàÌ´¤Î¥³¥é¥Üá¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡Ö±¿Ì¿¤Î¸ò¤ï¤ê¤Ë´¶¼Õ!¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬¥³¥é¥Ü¤ÇÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×
à½éÂÐÌÌá¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎHyde¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤³¤Á¤ã¤óÃ£¡¡¥é¥¤¥ô´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Í¡ù¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡ÖTOMORROW X TOGETHER¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ì¤ë6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Hyde¤Ï22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëTOMORROW X TOGETHERÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarkissed¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¶Ê¡ÖSSS(Sending Secret Signals)¡×¤ò¼ê³Ý¤±ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï ¡Ö¿À¤ÈÅ·»È¤Î½¸¤¤¤Ç¤¹¤«⁉¡×¡ÖÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬!!!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬¥³¥é¥Ü¤ÇÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤«Ìµ¤¤À¤³¦¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢¤³¤Î±¿Ì¿¤Î¸ò¤ï¤ê¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤Îº×Åµ!!¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤È¿ä¤·¤È¿ä¤·¤È¿ä¤·¤È ¿ä¤·¤¬¡¼!!!Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£