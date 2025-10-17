¡ÖÉ×ÉØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ°ÊÍèÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡×Ì¾ºîÄ«¥É¥éàÉ×ÉØ¥³¥ó¥Óá»ëÀþÍí¤Þ¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¡×
¶õµ¤´¶¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä
¡¡Ä«¥É¥é»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇËÂ¤¤¤ÀÌ¾ºîÄ«¥É¥é¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤¿¥³¥ó¥Ó¤ÎàÃçÎÉ¤··òºß2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖßÀÅÄ¥Þ¥ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È16ÆüÊüÁ÷¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ö¤¨¤§¥È¥³¡×(NHK)¤Ç½÷Í¥¤ÎßÀÅÄ¥Þ¥ê¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼ÅÄÍº¹À¡£
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¥«¥à¥«¥à¥¨¥Ö¥ê¥Ð¥Ç¥£¤ÇÉ×ÉØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ°ÊÍèÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡ÁßÀÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤ÎÅ´Æ»Î¹¤ò2¿Í¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×(2021Ç¯)¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿ÍŽ¥ðµ¿¿¤ë¤¤(¿¼ÄÅ³¨Î¤)¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¡ÖÃÝÂ¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡×¤ÎÅ¹¼çŽ¥ÃÝÂ¼Ê¿½õ¤òÂ¼ÅÄ¡¢Ê¿½õ¤ÎºÊŽ¥ÏÂ»Ò¤òßÀÅÄ¤¬¹¥±é¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¤ë¤¤¤Î¿´¤òÂçºå¤Î¾Ð¤¤¤Ç°Ö¤á¤ëÆø¤ä¤«¤ÊÉ×ÉØ¤Ï¡¢ºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â»ëÀþ¤òÍí¤Þ¤»ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ÇÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥à¥«¥à¤ÎÃÝÂ¼É×ºÊ¤¸¤ã!!¡×¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ê2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«♡¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤Ã¡×¡ÖÃÝÂ¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÊ¿ÏÂÉ×ÉØ¤ä¤ï¡×¡Ö¥«¥à¥«¥à¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¡Ä×Ç×Ê¤µ¤»¤Æ¶»Ç®!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£