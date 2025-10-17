乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央『ふたりエスケープ』第3話場面カット＆あらすじ公開
乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務め、テレビ大阪などで放送される連続ドラマ『ふたりエスケープ』の第3話あらすじと場面カットが公開された。
【写真】まさかの”玄関泊”をする岩本蓮加＆冨里奈央
原作は田口囁一氏の『ふたりエスケープ』（一迅社刊）で、かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディ。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里が演じる。冨里は本作が地上波ドラマ初出演にして初主演作となる。
第3話では、「プロの無職」である先輩（岩本蓮加）と限界漫画家の後輩（冨里奈央）は二人暮らしをする中、〆切が4時間後に迫る。眠りこける後輩を先輩はなんとか起こそうとある作戦に出て、後輩はなんとか〆切を死守する。〆切やぶりの常習犯である後輩が間に合ったということで、二人はお祝いパーティーをすることに。
原稿料をあてに生ハムの原木を買い、さらにめでたい席の必需品である樽酒も購入する。他にもいろいろと買い足してひとしきり贅沢を味わった二人は、かなりの金額を使ってしまったことに驚がくし、節約の日々を覚悟する。そんな中、打ち合わせ帰りの後輩が「漫画家やめたい」「また原稿に追われる」と言い出す。そこで先輩がある提案をし…
【放送日時】
テレビ大阪：毎週土曜 深夜0時55分〜
TVQ九州放送：毎週土曜 深夜1時〜
テレビ愛知：毎週土曜 深夜2時15分〜
テレビせとうち：毎週日曜 深夜0時50分〜
テレビ北海道：毎週木曜 深夜1時30分〜
