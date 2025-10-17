◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 ソフトバンク-日本ハム(17日、みずほPayPayドーム)

日本ハムの伊藤大海投手とソフトバンクの周東佑京選手が互いに実力を認め合うような笑顔をこぼす一幕がありました。

この試合、伊藤投手は初回から4回までソフトバンク打線を無失点に抑える好投を見せます。

そして5回には、1アウトランナーなしの状況で9番周東佑京選手が打席に。周東選手は3球目のストレートをコンパクトなスイングで強くはじき返すと、打球は伊藤投手の足元を襲う強いゴロとなります。

すると伊藤投手は体をひねりよけながらもグラブを下にのばしてキャッチ。そのまま一塁方向へ走り寄り確実にファーストへと送りアウトとしました。

足の速い周東選手がファーストへ駆けぬけるまでの間、伊藤投手と周東選手は互いに顔を見合いながら笑顔を浮かべました。

気迫の投球を見せる伊藤投手、その球を見事にミートした周東選手。そしてそれをさらにファインプレーでアウトにした伊藤投手。この素晴らしいプレーの応酬に、その当事者同士が互いの実力を認め合うような、清々しい場面となりました。