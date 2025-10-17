現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が17日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2027年度からセ・リーグでも導入が決定しているDH制度について語った。

ロッテ時代に三冠王を3度獲得した落合氏だったが、パ・リーグチーム在籍時代、DHへの打診を断っていたことを明かした。

「みんな打つだけだから簡単だってふうに思うだろうけど、9イニングで例えば（打席が）4回まわってくるでしょ。この4回、どのイニングでまわってくるのか、どうやって準備すればいいのか。他の時間をどうやって使えばいいのか。ものすごく難しいんだよ。パ・リーグにいる時に、DHで使おうかと言われたけど、オレは嫌だ、間が持たない。ゲームの中に入っていけないから」と、キッパリ断っていた。

「ピンチヒッターというのは、こういうケースになれば、この選手に代わってオレが行くっていう、そういう前もって準備はできるだろうけど、DHはそうはいかない。順番にまわってくる。ここで準備すればいいなと思って準備して、さあ行こうと思ったらまわってこなかった。じゃあまた準備のし直しになる。だからDH向きじゃないのは結構いるんだよ」

落合氏は守りを含めたゲームの流れからリズムを作って打席に入るタイプだった。