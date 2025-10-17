クリスマスイベントと連携しラッピングが施される、みなとみらい線のＹ５００系電車（横浜高速鉄道提供）

みなとみらい線を運営する横浜高速鉄道（横浜市中区）とスポーツを軸に街づくりを手がけるディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ、東京都）は、横浜の関内・関外地区の活性化を目指し、包括連携協定を締結した。クリスマスイベントの開催やラッピング列車の運行などで沿線を盛り上げる。

締結は８月２１日付。プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズの本拠地で、ＤｅＮＡ傘下の横浜スタジアム（同区）とも同２０日に同様の協定を結んだ。▽観光客の円滑な移動▽スポーツを軸とした街のにぎわい▽来街を促す企画─などに３社で取り組む。

第１弾として１１月２１日から１２月２５日まで、スタジアムのある横浜公園などで初開催するクリスマスイベント「ボールパーク・クリスマス・ヨコハマ・カンナイ２０２５」で協業する。みなとみらい線のＹ５００系電車１編成にラッピングを施すなど、誘客に努める。詳細は順次発表する。

同線の日本大通り駅はスタジアムのある横浜公園の最寄り駅。同鉄道は中期経営計画で沿線事業者と共創を掲げる。ＤｅＮＡは、野球を知らない人にも気軽に来訪してもらおうとイベントを展開。ＪＲ関内駅前の大規模複合施設「ＢＡＳＥＧＡＴＥ横浜関内」の事業にも参画している。