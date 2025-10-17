Kucci、TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OPテーマ「ライアー」配信スタート＆MVフル公開！12月17日CD発売も決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター・Kucciが現在放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のOPテーマに書き下ろした楽曲「ライアー」の先行配信がスタートした。

“Kucci”（くっち）は、今年3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、現在21歳で名古屋出身のシンガーソングライター。泣き声を思わせるような聴くものの心を震わせるエッジボイス、そして90年代のオルタナティブ・ロックを思わせるサウンドとポップネスに溢れた楽曲が特徴だ。

本楽曲「ライアー」は、自信の無さや保身の嘘、人との関わりで傷つく事を恐れる全ての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す破天荒なエンパワーメントソング。「自分で纏った器用な嘘をはがして、傷ついたって砕けたって、最後には笑え！」そんなメッセージが込められた楽曲だ。Kucciの持つ圧倒的にポップネスなメロディライン、がむしゃらにかき乱すオルタナティブギターロックとエッジボイスが際立つ繊細かつ思い切りの良いボーカルにも注目してほしい。

楽曲配信に合わせて「ライアー」のミュージックビデオもKucci Offical Youtubeチャンネルより公開。新しいアーティストビジュアルも公開された。

ぜひ放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』と合わせて、“モヤモヤを全部打ち破る”ような楽曲「ライアー」とMVも楽しんでもらいたい。

そして12月17日には「ライアー」を収録したシングルのリリースも決定。アニメ描き下ろしイラストジャケット仕様となっているので、どんなイラストがジャケットを飾るのか、続報を要チェックだ。

●配信情報TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OP主題歌Kucci「ライアー」配信リンクはこちらhttps://erj.lnk.to/Liar

●リリース情報

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OP主題歌

Kucci

「ライアー」

2025年12月17日発売

【期間生産限定盤（アニメ盤、CD）】

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』描き下ろしジャケット仕様(初仕様)

価格：￥1,980（税込）

品番：ESCL-6151

CD予約はこちら

https://erj.lnk.to/Liar_CD

●作品情報

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』

AT-X 毎週火曜23:00〜（リピート放送：毎週木曜11:00〜、毎週月曜17:00〜）

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

福井放送 毎週火曜25:29〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

BS11 毎週火曜24:30〜

＜INTRODUCTION＞

《このライトノベルがすごい！》殿堂入り作品、ついにTVアニメ化！

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、

良くも悪くも注目を集める彼の周りには、

誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。

新たなクラスで迎えた2年生の春。

朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに--。

福井を舞台に紡がれる、

どこまでも青く、どこまでも眩しい、

エモーショナル青春ストーリー！

【スタッフ】

原作：裕夢「千歳くんはラムネ瓶のなか」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：raemz

監督：紱野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景 ：スタジオ天神

美術監督 ：諸熊倫子

色彩設計 ：宮脇裕美

撮影監督 ：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督 ：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel.

オープニングテーマ：Kucci 「ライアー」（Sony Music Labels）

エンディングテーマ：サイダーガール「陽炎」（CIDER RECORDS）

【キャスト】

千歳 朔：坂田将吾

柊 夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

七瀬悠月：長谷川育美

青海 陽：大久保瑠美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

山崎健太：宮粼雅也

＜Kucciプロフィール＞

Kucci（読み：くっち）

生年月日：2004年6月16日（21歳）

出身：愛知県

特技：タイ語(日常会話可能、留学経験あり)

幼少期からピアノを弾き始め、高校の入学祝いで母親にもらったギターをコロナ禍で習得し、17歳からソングライティングも開始。

エッジボイスを生かした泣き声のようなエモーショナルで独特な歌声と、小さな心の痛みにそっと寄り添うような繊細なリリックを誰もが口ずさみやすいポップネスメロディに載せる。90年代のロックバンドを思わせるオルタナティブサウンドが融合したサウンドが特徴。

主演:Kōki,×韓国発！大人気WEBマンガ原作映画『女神降臨』書き下ろし主題歌「ときめき」で、2025年3月20日ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビュー。

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会

関連リンク

Kucciオフィシャルサイト

https://www.kucci-official.com/

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』公式サイト

https://chiramune.com/