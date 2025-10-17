激しい昇格争いが繰り広げられる中、ユナイテッドFCは昇格ラインと勝点差8の3位となっています。3試合ぶりの勝利でもう一度勢いを取り戻せるか？18日、ホーム戦に臨みます。

残り7試合と、終盤戦に突入しているJ3。

ユナイテッドは一時、10戦負けなしの快進撃で首位にあと一歩まで迫りましたが、直近3試合、勝利なし。首位と勝点11差、自動昇格ラインの2位・栃木Cとは、勝点差8まで広がりました。

連敗や引き分けで漂う嫌な流れを断ち切ろうと、トレーニングで見られたのが…

いつもより、細部にまでこだわった指示を送る相馬監督と、互いに確認しあう選手たちの姿。何度も動きを止め、一つ一つのパス・体の向きを修正する姿は、まさに”原点回帰”を思わせるものでした。

（相馬直樹監督）「小林ヘッドコーチに全体のコントロールを任せて、その中で見えたところを（自分が）話す形をとった。全員がまた同じ認識を持てるよう、そのためにこういう形をとった」

さらに、昇格争いを続けるなか、これから大事になるとしたのが…。

（相馬直樹監督）「（シーズン）10か月全てをギリギリの精神状態で勝ちを求めてやっていくのは、間違いなく成長を促すものだと思う。上を目指して戦えていることに感謝しつつ、その部分を少し楽しみつつ、平常心を持てるかが大事だとおもう」

（稲葉修土キャプテン）「毎日の練習にしか答えはないと思うので、意欲を持って取り組める選手がどれだけいるかが成長できるチャンス、そこに尽きると思う」

言葉に宿った強い覚悟。もう一度、自信を取り戻し、終盤戦を迎えることができるのか。18日、注目の一戦に臨みます。

18日は、12位のガイナーレ鳥取とのホーム戦。午後3時キックオフです。

