鹿児島市与次郎の宝くじ売り場で今月、数字選択式宝くじ「ロト7」の1等が出ました。なんと同じ売り場で連日の高額当選です。

（記者）「こちらの宝くじ売り場でロト7の1等4億3400万円あまりが出ました」

鹿児島市与次郎の宝くじ売り場「ハッピーメイジニシムタ与次郎店」です。今月10日抽選の「ロト7」で、1等・4億3487万9400円が1本出ました。

（ハッピーメイジニシムタ与次郎店 山口京子さん）「びっくり。すごくうれしかった。ここの売り場で出たことが」

「ロト7」は、7つの数字を自分で選ぶ、数字選択式の宝くじです。

この売り場に10年以上立つ山口さんによると、売り場史上最高額の当選とのことです。そしてさらに・・・

（山口さん）「2等も。同じ人だと思う。9日（抽選）にはロト6の2等も出てる。2日連続だからすごく不思議でびっくり」

なんと1等と同時に、2等378万円も出ただけでなく、前日の9日に抽選が行われた「ロト6」でも483万円あまりの高額当選が。

（山口さん）「猫さんを一生懸命掃除している。だからこれで当たったのかな」

17日、宝くじを買いに来た人は…

（客）「うらやましいね。4億円。

Q.もし当たったら？

「家を建て替える」

鹿児島の売り場で連日の高額当選。夢が広がります。

