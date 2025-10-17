6月からの新燃岳の噴火に、8月の集中豪雨。今年、霧島は災害が相次ぎました。復旧が進む中、きょう17日、新たな節目を迎えました。取材を続けている霧島支社の記者に伝えてもらいます。

（記者）

霧島支社中継秋の行楽シーズンを前に、2つの動きがありました。

1つが、8月の集中豪雨で通行止めとなっていた霧島市街地と霧島温泉郷を結ぶ国道の通行再開。もう1つが、今年6月、7年ぶりに噴火した新燃岳の噴火警戒レベル引き下げです。

17日午前11時半、霧島市牧園町の国道223号にできた車の列。待っているのは、道路の通行再開です。

8月の集中豪雨で、国道223号ではがけ崩れが相次ぎ、霧島市牧園町宿窪田の塩浸温泉から、日の出温泉・きのこの里までの2.2キロが通行止めとなっていました。

（利用者）

「12時になったら開放して麓まで行けるっていうから」

Q.みなさんにとってどんな道路？

「日常の生活道路」

（利用者）「う回路しないといけなかったから大変だった」

（記者）「正午前です、通行止めの看板の撤去が始まりました」

片側交互通行に切り替わり、2か月ぶりの通行再開です。道路沿いの温泉施設では思わず…。

（日の出温泉・きのこの里 中山江美さん）「本当にこの日が来るのをみんな待っていた。客も減って売上げも落ちてという状況ではあったが（これから）紅葉シーズンで肌寒くなるのでみなさん本当に喜ぶのではないか」

主要道路の復活で、地域に広がる笑顔。県によりますと、片側交互通行の解除のめどは今のところ立っていません。

17日、通行が再開されたのは、こちらでも…。

（記者）「霧島市の高千穂河原です。こちらの県道も通行止めになっていましたがバリケードが撤去され通行できるようになっています」

新燃岳は今年6月、7年ぶりに噴火し、噴火警戒レベルが2から、3に引き上げられていました。

気象台は17日午前11時、「9月8日以降、噴火が観測されず、火山活動に低下傾向が認められる」として、3から、2の「火口周辺規制」に引き下げました。客足が遠のいていた高千穂河原では、安どの声が聞かれました。

（高千穂河原の飲食店・店主）「こんなに（客が）少ない年は初めだった、（警戒レベルが下がって）よかった」

（自然公園財団・高千穂河原支部 川野利光所長）「紅葉前にレベルが下がってひと安心だが、いつどうなるかわからない状況なので、客が安心安全に登山できる、国立公園が楽しめる状況をつくりたい」

気象台は、火口からおおむね2キロの範囲で大きな噴石に、1キロの範囲で火砕流に警戒を呼びかけています。

（キャスタ－）

地元のみなさんのほっとした表情が印象的でしたね。

（記者）

きのこの里、高千穂河原の関係者の皆さん、うれしさがあふれ出ていました。ただ、通行どめの解除を待たれていた地元の方からは、まだ、自分の自宅の山間の生活道路では通行止めの箇所も多く、生活が不便だという話も聞きました。

一歩ずつ日常に戻りつつありますが、完全復旧にはまだ時間がかかりそうな印象でした。

