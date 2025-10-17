藤井サチ 夫婦円満の秘訣は？「私は“アンガー”を出せないので…」夫との関係で変化した感情表現の仕方
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します（※今回のMCは、すみれとFUKAMI）。
10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル・タレントとして活躍する藤井サチさん。この記事では、12日の模様をお届けします。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。夫婦円満の秘訣などについて語っていただきました。
▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12976
すみれ：さっちゃん（藤井）がいつも旦那さんと仲良しでいる秘訣や、大事にしていることってある？
藤井：「アンガーマネージメント」（※“怒り（アンガ―）”の感情と上手に付き合い、コントロールするためのトレーニング）ってあるじゃない。私はその逆で、アンガーを出せないの。
FUKAMI：感情があんまりないの？
藤井：いや、あるんだけど、瞬間的に「イヤだ」とか「やりたくない」とか、そういうことが言えなくて。だから、向こうがそれを察してくれて。「なんで機嫌悪いの？」とか「どうしたの？」って聞いてくれて、はじめて言えるようになったのね。それを経て、今は思ったことをちゃんとその場で言うことを心がけている。
FUKAMI：正直に。
藤井：例えば、「なんか今の言い方すごいモヤモヤするんだけど、なんでだろう？」って思ったら、それを相手に聞いちゃうかも。
FUKAMI：それって素敵なことですね。自然体でいるために、相手に手助けをしてもらっているんだね。
藤井：そうかも。思ったことをその場で言う感じかな。
番組では他にも、夫婦で送り合う海外旅行のプレゼントや夫婦間のお金事情などについて語る場面もありました。
藤井サチさん
（写真左から）すみれ、FUKAMI、藤井サチさん
