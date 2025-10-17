◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３４節 神戸―鹿島（１７日・ノエスタ）

前節終了時点で４位の神戸は、首位・鹿島との試合を０―０で折り返した。

キックオフ直後から、エンジン全開だった。強度高く奪っては、前を選択。ＦＷ大迫勇也を中心にボールを収め、攻撃を展開した。前半３分、ＦＷ宮代大聖のクロスがゴール前の大迫に届き、トラップから左足でシュート。相手の日本代表ＧＫ早川友基にセーブされるが、多くの時間を相手陣内でプレーする。その後もＣＫを連続で獲得すると、ファーサイドで待つ大迫、ＭＦ武藤嘉紀からシュートを放った。２７分にはカウンターから右サイドバックに入っているＤＦ飯野七聖が駆け上がり、クロス。ＭＦエリキがスルーし、宮代が合わせたが枠を捉えきれなかった。３０分時点でシュートを８本浴びせ、枠内が６本。怒とうの攻撃を仕掛けた。

３２分にはエリキが右ふともも裏を痛め、無念の途中交代。負傷から復帰したＭＦ佐々木大樹が８月１６日の横浜ＦＣ戦以来となる出場を果たした。守備では３０分を過ぎた辺りから鹿島もボールを時間を持つ時間が増えたが矢印は前に向けさせなかった。セカンドボールの回収、出足の速さ。自分たちのやるべきことを徹底し、主導権を握り続けた前半だった。