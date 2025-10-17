ドル円は１４９．７０近辺、ユーロドルは１．１６９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前は、東京市場でのドル売りが一服している。一方、クロス円が下落する動きとともに円買い圧力は継続している。ドル円は149.38付近まで安値を広げたあとは149円台後半に下げ渋り。ユーロドルは1.1728付近まで買われたあとは、1.17台割れへと押し戻されている。ポンドドルは1.3471付近まで買われたあとは、一時1.3411付近まで下落、本日の安値を広げた。



クロス円は軟調。ロンドン朝方に、ユーロ円は175円台後半から174円台後半へと下落、ポンド円も201円台後半から200円台後半まで下落。足元では双方とも下げ一服となっているが、ロンドン朝方の水準には戻していない。



この日は全般にリスク回避の動きが優勢になっている。米地方銀行発の信用問題が懸念材料となっており、欧州株は銀行株主導で下落している。米１０年債利回りも一時３．９４％割れまで低下、４月７日以来の低水準となった。



USD/JPY 149.75 EUR/USD 1.1693 EUR/JPY 175.12

外部サイト