◆女子ジュニアゴルフ大会 アニカ・インビテーショナル・アジア ＰＲＥＳＥＮＴＥＤ ＢＹ サーティワンアイスクリーム 最終日（１７日、静岡県裾野市・ファイブハンドレッドクラブ＝６４９２ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、今年の海外メジャー・全米女子オープンに出場した１７歳の長沢愛羅（ルネサンス高３年）が５バーディー、１ボギーの６８で回り、通算１３アンダーで大会初優勝を飾った。初日から首位を譲らない完全優勝だった。

長沢は「今日は１２番ホールでグリーンを外してピンチを迎えましたが、パーセーブできたことが１３、１４番ホールの連続バーディーにつながりました。そのままいい流れでホールアウトしたことが、優勝につながったと思います。今日のゴルフは１００点です。今回、大会前から優勝したいとコメントしていただけに、有言実行できてよかったです。あとサーティワンのアイスクリームが食べ放題だったのが幸せでした」と喜びをかみしめた。

１７歳の中山凛花（中部大第一高２年）が６７をマークし、１０アンダーで２位。１６歳の伊藤せあら（ルネサンス高２年）が７０で回り、９アンダーの３位に入った。大会最年少１３歳の道上稀唯（みちうえ・きい、滝川第二中１年）は８アンダーの４位で終えた。

また、ハーフで３１以下のスコアを出した選手を対象に特別賞「３１賞」が設けられ、最終日の後半で３１をマークした１３位の戸高玲奈（ルンサンス高３年）がサーティワンアイスクリームのレギュラーシングルギフト券３１枚を獲得した。

米ツアー７２勝（メジャー１０勝）を誇るアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）が設立した財団「ＡＮＮＩＫＡ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ」が主催する大会。１３〜１８歳のアジア国籍を持つ女子アマチュア選手が対象で、この日は日本人選手５２人、海外選手１７人が出場した。