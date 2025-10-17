県内ではきょうも富山市などでクマの出没が相次ぎました。



自治体などはクマの活動が活発になる朝や夕方の外出を控えるよう呼びかけています。



富山市によりますときょう午前9時ごろ、富山市東黒牧で住民からクマを目撃したと警察に通報がありました。



通報からおよそ15分後。現場に到着した市の職員や猟友会らが周辺を調べましたがクマやその痕跡は発見されませんでした。



クマを目撃した男性

「軽トラで家の方向かってった時にクマらしきものを発見してよく見たらやっぱクマで。体長は1メートルぐらいはあるのかなと」





出没は他にもありました。長岡慧記者「富山市下堀です。用水を上がってきたと思われるクマはこちらの住宅の敷地内を歩き回りました。そして、住宅の庭の畑にはクマのものと思われるふんが残されています」きょう午前9時ごろ、富山市下堀の住宅敷地内でクマのふんが落ちているのを住民が見つけ、警察に通報しました。見つかったのはきのう午前、県内で初めて緊急銃猟の許可が出された富山市小杉からおよそ900メートルの住宅街の一角です。現場付近ではおとといの夜、道路の真ん中あたりから後ずさりし、画面左側の住宅敷地へと移動するクマの姿がドライブレコーダーにとらえられていました。クマが見つかった家の住人「用心しようと思って車庫のシャッターは閉めといた。本当、こんなところに来るとはね」富山市を中心にきょうもクマの出没が相次いだ県内。KNBのまとめではきょう午後5時までに県内で16件のクマ出没情報が自治体に寄せられています。そしてきょう、入善町は今月26日に予定していた駅伝大会を中止すると発表しました。コースに近い入善町舟見などでおとといクマが目撃されたことを受けたもので、クマ出没に伴う大会の中止は2020年以来、2度目です。