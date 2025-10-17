◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム―ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

日本ハムのドラフト5位ルーキー・山県秀内野手（23）が2点リードの7回に自身ポストシーズン1号ソロを放った。

初回に郡司が先制の右犠飛、4回にレイエスがソロで加点。先発の伊藤は6回まで得点を許さず2―0で迎えた7回だった。

先頭で打席に立った相手先発右腕・上沢が投じたちょうど100球目の高めに抜けたカーブを見逃さなかった。捉えた打球は左翼方向へグングン伸びてスタンドイン。一塁ベースを回った山県は笑顔で右腕を突き上げた。

打球を追った新庄監督はベンチからが飛び出し驚いた表情でバンザイ。ルーキーによる大きな追加点にベンチも沸きに沸いた。

▼山県 打ったのはカーブです。昨日の夜中にボス（新庄監督）から「力むなよ」とDMが来たので、その通りにリラックスして打席に入りました。

新人のプレーオフ、CSでの本塁打は

年 打者（所属）S回戦

09野本 圭（中）［2］＜1＞

10清田育宏（ロ）［2］＜2＞

10清田育宏（ロ）［2］＜5＞

13加藤翔平（ロ）［1］＜1＞

17大山悠輔（神）［1］＜2＞

22野村 勇（ソ）［2］＜3＞

23森下翔太（神）［2］＜1＞

25山県 秀（日）［2］＜3＞

と7人目、8本目。球団では初めてとなった。