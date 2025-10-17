現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が17日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2027年度からセ・リーグでも導入が決定しているDH制度について語った。

中日監督時代に導入されていたら、当時在籍した選手の中から誰を選んだのか。

「他の選手を探して連れて来てると思う」。タイロン・ウッズでも福留孝介でも中村紀洋でも和田一浩でもトニ・ブランコでもなかった。

「ホームランを打てるバッターですよ。それも外国人のね。タイロン・ウッズ以上にホームランを打てるバッター。いるメンバーで誰をっていうことじゃなく、新しい人材を探して連れてくる。その選択肢の方が強いと思う」

与えられたルールを最大限に生かすのがオレ流だ。

DH制の采配について、楽な部分はあるのかと聞かれた落合氏は、「楽な部分というのはないと思う」としたうえで、

あるとすれば「6回、7回で、まだピッチャーが投げられるような時に、チャンスがまわってきて、点数を取らなきゃと考えたときに、じゃあ代打を送ろうか、そのままピッチャーを打席に立たそうかってところが一番、監督として苦労するところなんでね。そこが打席立たなくていいんだったら、投げさせることだけを考えりゃいいわけだから。ピンチになったら代えればいい。あるとすればそこだけだと思う」と、投手交代のタイミングをあげた。